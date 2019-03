Rockets sobrevoam Telavive, Israel responde com ataque a Gaza

As forças armadas israelitas lançaram esta quinta-feira ataques aéreos à cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento, na mesma noite, de dois rockets contra Telavive (uma acção que ainda não foi reivindicada e que não causou vítimas).

Num comunicado citado pela Associated Press, as forças israelitas dizem ter atingido “posições terroristas”. A imprensa palestiniana confirma que uma base naval do Hamas foi atacada, mas sem registo de feridos.

Esta foi a primeira vez que Telavive foi alvo de disparos presumivelmente provenientes de Gaza desde 2014, ano do último conflito militar aberto entre Israel e o Hamas. No Twitter foram partilhadas de duas explosões nos céus de Telavive, resultantes da intercepção dos rockets pelo sistema anti-míssil israelita.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Hamas emitiu um comunicado em que afirma que “não é responsável pelo lançamento dos disparos de hoje à noite em direcção ao inimigo”, escreve a agência Reuters.