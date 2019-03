Ciclone Idai provocou pelo menos 19 mortos no centro de Moçambique

O ciclone Idai provocou pelo menos 19 mortos e 70 feridos desde a noite de quinta-feira na província central de Sofala, Moçambique, de acordo com um balanço preliminar hoje anunciado pelas autoridades.

Um total de 13 vítimas mortais foram registadas na cidade da Beira, uma das maiores do país, e outras seis no distrito limítrofe de Dondo, segundo informação do governo provincial citada pelos órgãos de comunicação estatais.

As mortes foram causadas pelo desabamento de casas precárias e outras estruturas, bem como por afogamento.

A recolha de informação por parte das equipas de socorro no terreno tem sido dificultada pelas falhas de energia e comunicações.

Antes da chegada do ciclone Idai, formada no oceano Índico, outras 15 pessoas já tinham morrido entre os dias 6 e 13 de Março durante a passagem de uma tempestade no centro e norte de Moçambique, segundo as Nações Unidas.

As casas de habitação precária que proliferam pela região são as mais danificadas, causando um número ainda indeterminado de desalojados.

Além de perder as casas, muitas famílias podem vir a ter dificuldades acrescidas em ter alimentos devido à destruição das suas hortas e campos de cultivo, alerta o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, sigla inglesa).

Há diversos postos de saúde e escolas danificados, estradas cortadas e postes de electricidade tombados.

Equipas de socorro das autoridades moçambicanas com o apoio de diversos parceiros, incluindo ajuda internacional, estão em prontidão para avançar para o terreno logo que as condições meteorológicas melhorem, o que deve acontecer no sábado, disseram fontes de diferentes organizações à Lusa.

Portugal lamenta

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo português lamentou as “perdas humanas e materiais” causadas pelas calamidades naturais que afectaram as regiões do Centro e Norte de Moçambique nos últimos dias.

“As cheias provocadas pelas chuvas torrenciais e o ciclone Idai afectaram de forma muito significativa as províncias de Tete, Zambézia, Niassa e Sofala, em particular a cidade da Beira”, refere em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros, lamentando as “numerosas perdas humanas e materiais causadas”.

“Neste momento de grande consternação, Portugal manifesta a sua muita sentida solidariedade com o povo irmão moçambicano e apresenta as suas condolências às famílias enlutadas, desejando a todos os feridos uma rápida recuperação. Portugal manifesta ainda, nesta hora difícil, o seu apoio às autoridades moçambicanas”, concluiu o comunicado.