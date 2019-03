O atentado na Nova Zelândia em imagens

Pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas num ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia. O ataque foi transmitido em directo e o principal suspeito das autoridades, actualmente detido, deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as acções.

O directo do ataque, entretanto eliminado do Facebook, mostrava um homem armado a entrar numa das mesquitas e abrir fogo sobre as pessoas que estavam em oração, abandonando depois o local num carro.