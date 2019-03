Guerra ao lixo: E que tal passear e limpar? Junte-se a uma limpeza de praia

Em 2019, as acções de limpeza de praias começaram logo em Janeiro com iniciativas um pouco por todo o país. O objectivo é remover o lixo marinho das costas portuguesas e ajudar na preservação dos oceanos.

Lixo marinho é qualquer material sólido, persistente, manufacturado ou processado – como pedaços de vidro, metal, beatas, partículas de plástico – que é eliminado, abandonado ou perdido no ambiente marinho e costeiro.

Uma grande percentagem do lixo marinho identificado são plásticos de vários tamanhos e formas que podem estar presentes no peixe, no marisco e até no sal que consumimos. Todos os anos, apontam dados da World Wide Fund for Nature (WWF), entram nos oceanos oito milhões de toneladas de plástico, a maior parte dele arrastado por rios e canais. Por isso as nossas primeiras sugestões para Passear & Limpar vão para limpezas de praias:

MARÇO 17

Limpeza Praia da Velha/Sapal, Seixal

É a 3.ª limpeza com organização da plataforma Seixal Ambiental. Decorre a partir das 10h. O ponto de encontro é nos Barcos Transtejo. “Teremos luvas para dar mas agradecemos que, quem tiver/puder, leve as suas”, sugerem. Informações do evento no Facebook.

MARÇO 22

Limpeza das praias S. Sebastião e Matadouro, Ericeira

No dia Mundial da Água, 22 de Março, sexta-feira, a Ericeira Business Factory junta-se à Associação Ambientalista para a Protecção e Conservação da Água – Hidrosfera Azul para limpar as praias de S. Sebastião e Matadouro, na Ericeira. Para participar na iniciativa, que irá decorrer entre as 9h30 e o 12h, basta fazer a inscrição aqui.

MARÇO 23

Limpeza da praia da Azurara, Vila do Conde

Depois do “sucesso das acções” realizadas em Janeiro e Fevereiro, o Villa C Boutique Hotel agenda mais uma data, desta vez destinada à limpeza da praia da Azurara, em Vila do Conde. No dia 23 de Março, o hotel convida toda a gente e de todas as idades a ajudar a manter esta parte da costa limpa. O ponto de encontro é no Hotel às 10h, de onde os voluntários e a organização seguem a pé ou de bicicleta até à praia. A organização pede aos participantes que levem luvas (de jardinagem ou de borracha), calçado confortável e uma garrafa de água.

MARÇO 24

Praia de Santo Amaro, Oeiras

“A praia de Santo Amaro não é excepção” ao lixo que “se tem acumulado nas nossas praias”. O convite é para “arregaçar as mangas e limpar as praias” do concelho e, para esta primeira praia, o encontro está marcado para 24 de Março, das 10h às 12h30, com ponto de encontro no bar da praia. Aconselha-se levar “luvas reutilizáveis, protector solar, calçado adequado e garrafa de água reutilizável”. Organizado pelo movimento ambiental local Claro Oeiras. Informações aqui.

MARÇO 24

Limpeza das praias de Vale Furado, Légua e Falca, Alcobaça

No dia 24 de Março, das 10h às 15h, a Hike Land promove uma acção de limpeza nas praias de Vale Furado, Légua e Falca, em Alcobaça. O custo de participação é de 10 euros no qual se inclui um “kit limpeza”, comida e seguros de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil. Para além disso, o valor acrescentado vai reverter em donativos para a organização Plantar uma Árvore. O ponto de encontro é no parque de estacionamento da praia de Vale Furado, frente ao restaurante Mad. Os participantes devem ter mais de 10 anos. As inscrições podem ser feitas aqui.

MARÇO 30

Limpeza da praia do Cabedelo, Figueira da Foz

A Fundação Altice Portugal e a Associação Nacional de Surfistas juntam-se para mais uma limpeza de praia que antecede a LigaMeoSurf. No dia 30 de Março, organização e voluntários reúnem-se para proteger o palco do surf: o oceano. O ponto de encontro é na Praia do Cabedelo, às 10h. Informação aqui.

MARÇO 30

Limpeza da Praia do Magoito, Sintra

É limpeza de praia e “acção de sensibilização ambiental”, porque, dizem, “uma limpeza de praia é muito mais do que deixar um local mais bonito”. A iniciativa é da APEE do Alto dos Moinhos - Terrugem e do Movimento Claro Sintra. No dia 30 de Março das 10h às 12h. Informações aqui.

ABRIL 7

Limpeza da praia da Foz do Lizandro , Ericeira

No dia 7 de Abril, a Futurix e a Ocean Hope vão limpar a Foz do Lizandro com a ajuda de voluntários. O ponto de encontro é na praia, pelas 10h. A organização aconselha a levar luvas reutilizáveis. Para fazer a inscrição basta mostrar interesse no evento do Facebook ou enviar uma mensagem a uma das entidades que estão a organizar a limpeza.

MAIO 4

Limpeza da Costa de Grândola

No dia 4 de Maio começa a 11ª edição da limpeza das praias da Costa de Grândola que se estende até ao dia 12 do mesmo mês. A organização é da Brigada do Mar que irá fornecer luvas e sacos aos participantes. As inscrições (até 15 de Abril) são obrigatórias para efeito de seguro e gestão da acção. Para mais informações ou dúvidas contactar a organização para o e-mail [email protected]

MAIO 18

Limpeza da praia de Matosinhos, Porto

No dia 18 de Maio, durante a terceira etapa da LigaMeoSurf, a Fundação Altice Portugal e a Associação Nacional de Surfistas convidam à limpeza da praia de Matosinhos, no Porto. O ponto de encontro é na praia, às 10h. Informação aqui.

JUNHO 22

Limpeza da praia do Amado, Algarve

Em Junho, no dia 22, a Fundação Altice Portugal e a Associação Nacional de Surfistas vão limpar a praia do Amado, no Algarve, no contexto da quarta etapa da LigaMeoSurf - o campeonato que percorre as praias do país. O ponto de encontro é na praia, às 10h. Informação aqui.

