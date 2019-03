Titicaca: dez viagens numa "terra de superlativos"

A quase quatro mil metros de altitude, o Titicaca é o mais alto lago navegável do mundo. Ao longo dos últimos cinco anos, o fotojornalista António Luís Campos (1977) visitou dez vezes a mais longa cordilheira montanhosa do mundo, uma "terra de superlativos" dividida entre o Peru e a Bolívia. Em "Titicaca - No Coração dos Andes", o fotógrafo, colaborador da National Geographic, autor de cinco livros e líder da Nomad, retrata de forma íntima o quotidiano nas margens e nas ilhas do grande lago, ao ritmo das estações e dos elementos.

Um microcosmo no qual as suas gentes — personagens principais desta narrativa — perpetuam vivências que conciliam de forma harmoniosa tradição e modernidade, numa relação umbilical com o meio ambiente que as acolhe. A agitação do porto de Puno, os arcos de totora e os barcos-mercearia, a coca macerada, o folclore peruano e o dia a dia.

"Apenas os homens tricotam, com agulhas, usando as mulheres o tear. É possível um casal de namorados viver junto, em união de facto, e decidir separar-se se assim o entender. Após o nascimento de filhos o casamento é obrigatório e o divórcio não é aceite", escreve o autor. A chegada tímida dos forasteiros, a poluição, os efeitos da pesca excessiva e das alterações climáticas também fazem parte da paisagem.

A exposição "Titicaca - No Coração dos Andes" inaugura no dia 16 de Março (pelas 16h o autor estará presente numa palestra) no Museu Nacional de História Natural e da Ciência de Lisboa, onde fica patente até ao dia 28 de Abril.