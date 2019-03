FC Porto defronta Liverpool nos “quartos” da Liga dos Campeões

O sorteio ditou que o FC Porto irá encontrar o Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Os portistas conseguiram dar a volta a uma derrota em Itália (2-1), vencendo a Roma por 3-1 no Estádio do Dragão, confirmando assim a passagem a esta fase da maior competição europeia de clubes. Os ingleses, por sua vez, eliminaram o Bayern de Munique.

Na época passada, as duas equipas já se tinham encontrado nos oitavos-de-final da competição. No Dragão, os portistas foram derrotados por uns expressivos 5-0 e empataram a zero em Anfield Road.

Caso os “dragões” levem a melhor sobre os ingleses e consigam avançar para as meias-finais da Liga dos Campeões, defrontarão o vencedor da eliminatória entre o Barcelona e o Manchester United.

O sorteio ditou também que o Ajax vai jogar com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, o duelo inglês entre Tottenham e Manchester City e, por último, o embate entre o Barcelona e o Manchester United.

A primeira mão dos quartos-de-final está agendada para os dias 9/10 de Abril e 16/17 do mesmo mês. A segunda mão dos dois primeiros emparelhamentos terá lugar nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, com as restantes duplas a ficarem decididas a 7 e 8 de Maio.

A final está marcada para o dia 1 de Junho e terá lugar no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid.

O Benfica, segunda equipa portuguesa nas competições europeias, conhecerá o adversário na Liga Europa no sorteio que terá início às 12h00.

Jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões:

Ajax – Juventus

Liverpool – FC Porto

Tottenham – Manchester City

Barcelona – Manchester United