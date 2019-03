Todos queremos subir à primeira divisão e ficar por lá, mas há quem se contente só com a subida. É o caso de Vítor Oliveira, que lançamos aqui no episódio XXXVII do podcast Planisférico como o Elvis Presley da II Liga. Elvis é o rei do rock, Oliveira é o rei das subidas e prepara-se para cumprir mais uma.

Entre jogos espectaculares da Liga dos Campeões, é por aqui que vamos, por segundas divisões. De Vítor Silva a Ivan Balliu, do Paris FC ao Perugia, da Championship histórica às origens punk do símbolo mais simbólico do St. Pauli, o clube mundial que mais merece a distinção de clube diferente.

E acabamos a falar de Paulinho Cascavel.

