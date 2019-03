Ovarense elimina Benfica da Taça de Portugal

A Ovarense vai defrontar a Oliveirense nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol. Nesta sexta-feira, na Portimão Arena, onde decorre a final a oito, o campeão nacional venceu o Imortal por 94-66, ao passo que a equipa de Ovar causou a maior surpresa da eliminatória, ao afastar o Benfica da prova, por 65-64, num jogo com baixíssimos índices de eficácia no lançamento.

A outra meia-final, agendada para as 15h, já tinha ficado decidida e vai opor o Lusitânia (bateu o Terceira Basket na quinta-feira, por 98-83) ao FC Porto (que eliminou o Barreirense, por 97-60).

As duas equipas que se apurarem para final discutirão a conquista do troféu no domingo, novamente em Portimão, a partir das 17h30.