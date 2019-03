João Félix e Dyego Sousa chamados à selecção por Fernando Santos

João Félix e Dyego Sousa estreiam-se nas convocatórias para a selecção nacional. Fernando Santos decidiu chamar o jovem do Benfica e o avançado do Sp. Braga para a primeira fase de qualificação para o Euro 2020. No anúncio feito na manhã desta sexta-feira, o técnico confirmou ainda o regresso de Cristiano Ronaldo à selecção nacional, depois de uma ausência prolongada.

O seleccionador nacional reconheceu as boas exibições de João Félix ao serviço das “águias”, mas rejeita qualquer tipo de importância redobrada do jovem no plantel: "Ele não tem um estatuto diferente dos outros. É mais um para somar aos que cá estão. Preparamos a escolha dos 23 jogadores durante uma semana. A maior parte dos casos estavam resolvidos mais cedo, mas, numa fase final, as dúvidas aparecem. É um jogador igual aos outros”.

A equipa das quinas começa a defesa do título frente à Ucrânia (dia 22 de Março), partida que deverá ficar marcada pelo regresso de Cristiano Ronaldo, depois de um afastamento que se prolonga há sensivelmente nove meses (desde o Mundial). Questionado sobre o regresso do capitão à convocatória, Fernando Santos não se quis alongar: “Penso que todos vocês deram a entrevista que ele deu esta semana, portanto acho que está mais do que esclarecido. Não há nada mais a falar sobre esta questão”.

Dyego Sousa foi outra das novidades na lista de convocados. O brasileiro, naturalizado português, é o terceiro melhor marcador da Liga NOS, com 14 golos marcados pelos “arsenalistas”. “O que me levou a convocá-lo foi a avaliação dos jogadores. Sempre afirmei que os que reúnem condições para estarem aptos para a selecção portuguesa deviam ser convocados. O Dyego cumpre todos os requisitos naturais e todos os jogadores que estão nessa situação podem ser chamados em qualquer altura”, afirmou Fernando Santos, justificando a convocatória do avançado luso-brasileiro do Sp. Braga.

A juntar-se a João Félix e Dyego Sousa, também Diogo Jota faz a sua estreia na selecção A. O, até agora, capitão dos sub-21, tem estado em destaque no Wolverhampton, equipa da Premier League. As boas exibições chamaram a atenção de Fernando Santos que escolheu o jogador de 22 anos como opção para os duelos iniciais da qualificação para o Campeonato da Europa.

Confira os escolhidos de Fernando Santos:

Guarda Redes:

Beto, José Sá, Rui Patrício

Defesas:

João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphaël Guerreiro

Médios:

Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho

Avançados:

Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa, João Félix