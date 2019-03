FIFA quer 48 selecções já no Mundial do Qatar, em 2022

O Comité Executivo da FIFA recomendou a participação de 48 selecções no Mundial 2022, no Qatar, em vez de 32 como tem sido norma, remetendo uma decisão final para o congresso da organização, marcado para Junho, em Paris.

Foi o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, que manifestou nesta sexta-feira, em Miami, a vontade de antecipar a alteração do formato actual, que estava prevista para o Mundial 2026, e que implicará que um dos países vizinhos do Qatar receba alguns jogos do Mundial 2022.

Segundo Infantino, a FIFA vai trabalhar numa proposta conjunta com o Qatar para viabilizar aquela possibilidade e apresentá-la no congresso da organização, previsto para Paris, em Junho próximo.

O aumento de número de selecções já estava previsto para o Mundial 2026, que será organizado por três países, Estados Unidos, Canadá e México.

Um estudo de viabilidade desta proposta levado a efeito pela FIFA refere que o Qatar não será forçado a partilhar jogos do Mundial 2022 com a Arábia Saudita, o Bahrein ou os Emirados Árabes Unidos, a não ser que esses países restaurem os laços diplomáticos com o país organizador.

No mesmo relatório, a FIFA indica como opções possíveis para sediar jogos do Mundial 2022, o Kuwait e Omã, tendo em conta a sua posição de neutralidade, embora se limite a fazer uma avaliação superficial sobre as infra-estruturas e os estádios existentes nesses dois países para receber alguns dos jogos da competição.