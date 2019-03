Eintracht festeja sorteio no avião e treinador fala de “um grande nome”

O plantel do Eintracht Frankfurt celebrou, no avião, o sorteio da Liga Europa, que ditou um duelo com o Benfica. A notícia chegou pelo telemóvel do português Gonçalo Paciência, enquanto a comitiva germânica regressava da vitória em Milão, frente ao Inter, nesta quinta-feira.

Já em solo alemão e em reacção ao sorteio, o treinador Adi Hütter falou do Benfica como “um grande nome na Europa”. “Ter calhado o Benfica foi mais um grande sorteio para nós. Estou muito entusiasmado. O Benfica é um grande nome na Europa e tem uma equipa mesmo muito boa. Será um desafio interessante”, disse, citado pelo clube germânico.

Há minutos, o Eintracht avançou que os bilhetes para o duelo da primeira mão, marcado para 11 de Abril, já esgotaram. Através do site do clube, os adeptos alemães fizeram “voar” os bilhetes em menos de duas horas.