Sporting não foi brilhante, mas derrotou o Santa Clara

O Sporting teve 14 cantos a seu favor, mas foi a partir de um lançamento de linha lateral que conseguiu derrotar nesta sexta-feira o Santa Clara por 1-0, no jogo que abriu a 26.ª jornada da Liga portuguesa. Acuña lançou com as mãos, Bruno Fernandes recebeu com os pés e Raphinha meteu a bola na baliza, salvando os “leões” de perderem mais pontos no campeonato perante uma equipa açoriana que foi quase sempre competente a defender, com a excepção desse lance que ditou o resultado.

Foi uma vitória pela margem mínima, com uma componente inédita na gestão de Marcel Keizer — os “leões” nunca tinham ganho por 1-0 desde que o holandês assumiu a equipa. E, coisa rara, não sofreu golos, algo que aconteceu apenas pela sexta vez. Mas o resultado explica-se pela estratégia bem definida por João Henriques (que já tinha feito a vida muito difícil ao Sporting, então com o interino Tiago Fernandes, na primeira volta) e pelo domínio inconsequente dos “leões”. Em poucas palavras, muita bola e pouco remate. Nem o regresso do goleador Bas Dost fez muito pelo ataque “leonino”.

Positivo/Negativo Positivo Raphinha Marcou o golo que deu o triunfo aos “leões” e foi sempre o mais perigoso e imprevisível no ataque. Bruno Fernandes esteve um pouco abaixo do que costuma fazer mas também foi importante.

Positivo Marco Pereira Para não destacar um sector que esteve quase perfeito, excepto pelo erro que ditou a derrota, destaque então para o guarda-redes dos açorianos, seguro e sempre bem colocado. Negativo Bas Dost Voltou com vontade de marcar golos, esforçou-se, mas quase nem se deu por ele.

Negativo Ataque do Santa Clara É difícil para uma equipa ter de fazer algo que não é o seu objectivo primário no jogo. Houve momentos de aproximação à baliza do Sporting, mas faltou capacidade de definição.

O Santa Clara pareceu sempre muito confortável nas suas fileiras cerradas, a tapar todos os caminhos dos “leões” para a sua baliza — não era por acaso que a equipa de São Miguel não sofria golos há três jornadas. E, quando havia algum espaço, os remates dos jogadores do Sporting eram fracos ou mal direccionados.

O melhor que o Sporting conseguiu fazer foi um livre de Mathieu, que saiu a rasar a trave aos 34’ e um remate fraco de Wendel aos 42’ depois de um toque de calcanhar de Raphinha. O Santa Clara, por seu lado, criou perigo aos 43’ num remate sem direcção de Schettine, após cavalgada de Evoune.

O Sporting voltou a entrar com vontade na segunda parte e, aos 47’, Raphinha obrigou Marco à defesa da noite, num remate rasteiro colocado. Pouco depois, aos 52’, o Santa Clara teve uma enorme hipótese de inaugurar o marcador, mas o remate de Chrien, após um lançamento para a área, bateu nas costas de Ristovski e falhou o alvo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Keizer já tinha metido Diaby em campo quando Acuña, aos 59’, fez um lançamento de linha lateral longo na direcção de Bruno. Numa rara desatenção da defesa do Santa Clara, o capitão recebeu, rodou e esperou pela corrida de Raphinha, que só teve de empurrar para a baliza.

Inexplicavelmente, os “leões” desconjuntaram-se durante alguns minutos, mas voltaram a unir-se. Assim garantiram (pelo menos) uma noite no terceiro lugar, enquanto o Sp. Braga não defronta o V. Setúbal. E o primeiro posto ficou a cinco pontos…