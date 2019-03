PÚBLICO distinguido com dois prémios internacionais de design

O PÚBLICO conquistou dois prémios de excelência na 40.º edição do concurso internacional da Society for News Design (SND): um deles na categoria Fotografia e o outro de Infografia. Na lista dos galardoados, encontram-se grandes nomes do jornalismo internacional como a revista National Geographic e o New York Times.

Na categoria de Fotografia, foi o retrato de Michael Snow, da autoria do fotojornalista Rui Gaudêncio para o suplemento Ípsilon, que arrecadou o prémio de excelência. Este trabalho já tinha sido anteriormente distinguido na 20.ª edição do European Newspaper Award pela Office for Newspaper Design – organização alemã que distingue os jornais com melhor design na Europa.

A Infografia vencedora, por seu turno, foi um trabalho conjunto dos jornalistas José Alves, Francisco Lopes e Jorge Miguel Matias, e trata-se de um calendário dos principais eventos desportivos de 2019, chamado “Um ano inteiro de desporto concentrado em duas páginas”.

Foto

O PÚBLICO foi o único diário português a ser distinguido nesta edição dos prémios.

O principal galardão foi atribuído ao trabalho da revista National Geographic, intitulado Katie’s New Face, sobre o transplante de cara de uma jovem.

Na 40.ª edição destes prémios foram submetidas 4831 entradas, avaliadas por 22 jurados. No total foram atribuídas 16 medalhas de ouro e 40 medalhas de prata, três prémios de reconhecimento e 819 prémios de excelência.