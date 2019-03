Miguel Honrado entra para a administração do Centro Cultural de Belém

Miguel Honrado, que até Outubro foi secretário de Estado da Cultura, é o novo vogal da administração do Centro Cultural de Belém (CCB), confirmou o PÚBLICO junto da tutela. O despacho de nomeação datado desta sexta-feira oficializa a entrada do gestor cultural para aquele órgão, que continuará a ser presidido por Elísio Summavielle, nomeado em Fevereiro de 2016 pelo então ministro da Cultura João Soares, e agora reconduzido no cargo, tal como a vogal Isabel Cordeiro.

“É entendimento do Ministério da Cultura [MC] que a escolha de Miguel Honrado, pelo seu percurso e experiência profissional, constitui uma mais valia para o CCB”, indica o gabinete da ministra Graça Fonseca em nota enviada ao PÚBLICO. O novo administrador entra para o CCB em substituição de Luísa Taveira (que cessa funções “a seu pedido”, sublinha o Ministério da Cultura) e deverá ter a seu cargo a área da programação, ainda que a definição das “suas funções específicas enquanto vogal” caiba ao presidente do conselho de administração. Ao PÚBLICO, diz que entra para a equipa com a expectativa de que o CCB consiga retomar o lugar central que já foi seu no tecido cultural de Lisboa. “O CCB passou por algumas vicissitudes em termos daquilo que devia ser a definição e a objectivação da sua missão. Nos últimos três anos, com o novo conselho de administração e com Luísa Taveira, fez-se um trabalho de repor o CCB na rota dos grandes pólos culturais da cidade.”

O antigo secretário de Estado e programador cultural fala de uma década perdida no CCB, visando particularmente o período presidido por António Lamas, gestor cultural que chegou a Belém vindo da Parques de Sintra-Monte da Lua, a empresa pública responsável pela Paisagem Cultural de Sintra. “Nessa altura, houve uma derivação total do que era a missão inicial do CCB, que sempre foi considerado um centro cultural. António Lamas tentou que o CCB fosse uma espécie de centro de gestão de uma rede de equipamentos da zona de Belém-Ajuda que iria estar sob a sua orientação.”

Lamas foi nomeado para a presidência do CCB em 2014, na sequência da morte de Vasco Graça Moura. Acabou demitido em 2016 pelo então ministro João Soares, no meio de uma polémica à volta da criação de um plano estratégico para o eixo Belém-Ajuda, que tinha como objectivo gerir conjuntamente vários museus e outros equipamentos desta zona monumental de Lisboa.

Nessa altura, João Soares pôs Elísio Summavielle a chefiar o CCB, presidindo a uma equipa que já contava com a historiadora Isabel Cordeiro e a que viria a juntar-se meses depois Luísa Taveira; os três compuseram até esta sexta-feira o conselho de administração.

A expectativa de Miguel Honrado “é reconduzir o CCB, enquanto centro cultural, a um lugar de referência”. “O último conselho de administração fez o tal trabalho invisível da retoma da missão do CCB e agora estão reunidas as condições para se começar a consolidar um trabalho que faça novamente do CCB uma referência a nível da cidade, do país e também internacional.”

Da gestão cultural ao Governo (e ao desgaste)

Honrado chega ao CCB praticamente um ano depois do pico de contestação que caracterizou a fase final do seu mandato enquanto secretário de Estado do ministro Luís Filipe Castro Mendes. O polémico modelo de apoio às artes em que se empenhou pessoalmente, e com que quis refundar a relação do Estado com o tecido artístico, foi generalizadamente criticado pelos sucessivos atrasos com que chegou ao terreno. Assim que os primeiros concursos começaram a produzir resultados, afastando do financiamento público criadores e companhias com carreiras consolidadas, a crispação subiu de tom, com protestos na rua e críticas à esquerda e à direita na Assembleia da República. Perante as insistentes exigências de demissão de Miguel Honrado, António Costa foi obrigado a chamar a si a gestão do processo e a reforçar mais do que uma vez a dotação orçamental dos concursos.

Embora tenha saído muito desgastado do processo, Honrado manteve-se no cargo até à remodelação governamental de Outubro do ano passado. As funções que agora assumirá permitir-lhe-ão retomar, agora fora do Palácio da Ajuda, um percurso de gestor cultural iniciado em 1989 e que inclui passagens pelas equipas de programação do Festival Europália (1991), da representação portuguesa na Exposição Universal de Sevilha (1992) e de Lisboa 94 – Capital Europeia da Cultura. Miguel Honrado viria depois a coordenar o Departamento de Dança do antigo Instituto Português das Artes do Espectáculo, onde esteve até 2002, e, anos mais tarde, a presidir à EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa desde 2007, já com António Costa na Câmara de Lisboa. Dali saiu, em 2014, para a presidência do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, lugar que ocupava quando foi chamado ao Governo. Pelo meio, ainda rumou a Viseu, onde assumiu a direcção artística do Teatro Viriato, considerado um caso pioneiro de descentralização cultural, entre 2003 e 2006.