PJ faz buscas na ASAE de Porto e Barcelos

Os inspectores da Polícia Judiciária (PJ) estão a fazer buscas nas sedes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) de Porto e Barcelos. A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social e foi confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte policial.

Em causa está uma investigação por crimes económico-financeira. As buscas pretendem a recolha de material e documentação, não tendo o inquérito qualquer arguido.

Em final de Janeiro, noticiava que o actual director regional do Norte da ASAE era suspeito de corrupção, tráfico de influência, favorecimento pessoal, entre outros crimes. Precisava que havia pelo menos dez processos estão sob suspeita. Todos teriam passado pelas mãos do director regional, Vítor Serra, no tempo em que era inspector e fazia fiscalizações. Em causa, referia a peça da TVI, estavam mais de meio milhão de euros em contra-ordenações que não tiveram seguimento, acabando as infracções por prescrever.

A ASAE é a autoridade responsável em Portugal pelas áreas de segurança alimentar e fiscalização económica. O PÚBLICO tentou contactar, sem sucesso, o inspector-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.