Sobe para 129 o número de detidos por suspeita de crimes de violência doméstica

Desde o início de 2019 já foram detidas 129 pessoas suspeitas de crimes relacionados com violência doméstica. São mais de duas por dia, segundo números compilados pelo PÚBLICO a partir de informação disponibilizada pela GNR, PSP e Polícia Judiciária (PJ). Só esta quinta-feira, a PJ emitiu três comunicados dando conta de novos casos, como o de um homem de 66 anos, que foi detido por suspeita de prática de crimes de rapto, violação e violência doméstica.

“O detido, já condenado em pena de prisão por violência doméstica, no decurso do ano corrente, cuja execução foi suspensa, reincidiu nesta conduta e sobre a mesma vítima já depois de terem cessado a relação marital conjunta”, lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária.

O suspeito, residente em Arouca e fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto, violação e violência doméstica ocorridos no mês de Fevereiro, usou de violência física e transportou a vítima de São João da Madeira, com quem já não mantinha uma relação amorosa, para a sua residência, onde a violou.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem será presente a um primeiro interrogatório judicial e foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

"Violência começou na fase de namoro"

Na segunda-feira, a PJ deteve outro indivíduo do sexo masculino suspeito da prática dos crimes de homicídio, na forma tentada, violência doméstica e perseguição.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito manteve durante três anos uma relação amorosa que foi interrompida há duas semanas pela namorada e contra a sua vontade.

“A violência doméstica começou na fase do namoro com recurso a maus tratos psíquicos, ameaças e insinuações relativamente à conduta da namorada. Após a separação e face às ameaças, inclusive de morte, e perseguição reiterada, a vítima teve de recorrer a familiares e amigos, como medida de protecção, para poder circular ou estar na via pública”, explica a PJ em comunicado.

Esta quarta-feira, a vítima foi surpreendida pelo suspeito enquanto estava com amigos. Depois de ameaças aos presentes, envolveu-se em agressões com um deles e desferiu oito facadas no tórax do amigo da ex-namorada, provocando-lhe perigo sério de vida. O amigo da vítima teve de receber intervenção cirúrgica num centro hospital de Vila Nova de Gaia.

O detido, com 24 anos de idade e metalúrgico de profissão, reside em Vila Nova de Gaia e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, afirma a PJ no comunicado.

Já esta quinta-feira, a Polícia Judiciária deteve um homem suspeito da prática de crimes sexuais e de violência doméstica em Matosinhos.

“A Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Directoria do Norte, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Matosinhos, deteve um homem pela presumível prática continuada de crimes de coação sexual agravada, abuso sexual de crianças e de menores dependentes e violência doméstica”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo a investigação, o suspeito terá vindo a abusar sexualmente de duas enteadas, desde a altura em que estas tinham 12 e 15 anos de idade, respectivamente, pelo menos desde Setembro de 2014 até Fevereiro deste ano. Durante a convivência com as menores e a mãe destas, terá agredido fisicamente e psicologicamente, por várias vezes, quer estas menores quer a mãe destas, sua companheira, que chegava a agredir na presença das filhas, aproveitando-se da circunstância de partilharem a mesma habitação e dependerem economicamente dele.

O detido, de 53 anos de idade, é funcionário público e residente em Matosinhos. Segundo a Polícia Judiciária, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas.

Este mês, o Governo aprovou um dia nacional de luto pelas vítimas de violência doméstica, a 7 de Março, véspera do Dia Internacional da Mulher. O mês de Março tem sido marcado por vários protestos e manifestações a propósito dos direitos das mulheres e da violência doméstica.