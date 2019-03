Subcomissão de Ética aprova levantamento da imunidade ao deputado José Magalhães

Os deputados da subcomissão de Ética aprovaram nesta quinta-feira ao início da tarde o parecer que permite o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do PS José Magalhães, que está acusado do crime de peculato, alegadamente por ter usado dinheiros públicos para adquirir produtos que não cabiam nas suas funções.

Desde Outubro, o tribunal já pediu por três vezes à Assembleia da República o levantamento da imunidade ao deputado para poder proferir a sentença do julgamento. O parecer de levantamento de imunidade é sempre elaborado por deputados do partido do parlamentar em causa e desta vez estava ao encargo de Pedro Delgado Alves. Mas este deputado socialista, apesar do aviso dos serviços da Subcomissão de Ética e de se ter comprometido a entregar o documento em Janeiro, ainda não o tinha feito até ontem, quarta-feira, quando o PÚBLICO noticiou esta demora.

O parecer tem agora que ser ratificado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias - que tem uma reunião para audições ao final da tarde desta quinta-feira - e depois pelo plenário da Assembleia da República.