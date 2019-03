CNE: PS já tem proposta para clarificar lei da propaganda eleitoral e PSD está disponível

O PS tem já pronta uma proposta para clarificar o conteúdo da lei que regula a propaganda eleitoral de forma a estipular que as restrições abrangem apenas os órgãos que no momento são alvo de eleições e para circunscrever o período temporal em que as proibições se aplicam.

Ao contrário do que tinha dito ao PÚBLICO na passada segunda-feira o vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata, Carlos Peixoto, o PSD está agora, afinal, disponível para acompanhar o PS no sentido de clarificar as regras que tanta polémica têm causado entre autarcas e a Comissão Nacional de Eleições na última semana. Essa disponibilidade foi afirmada nesta quinta-feira aos jornalistas pelo líder da bancada Fernando Negrão, no final da reunião semanal com os deputados.

De acordo com o líder socialista Carlos César, a intenção do PS é que as restrições abranjam, em cada momento, apenas os órgãos que estão sujeitos a eleições.

Questionado sobre a intenção de o PS apresentar uma iniciativa sobre as regras da propaganda eleitoral, Fernando Negrão mostrou abertura para todas as iniciativas que sirvam para “esclarecer o espírito da lei”.

O líder da bancada social-democrata considerou que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) “devia ter tido uma posição mais clara” relativamente à nota informativa emitida na semana passada e que gerou polémica sobre o que os que os políticos podem ou não fazer no período de pré-campanha. Fernando Negrão garantiu ainda que o PSD não apresentou nenhuma queixa nesta matéria. O CDS estava a ponderar apresentar uma queixa por causa das inaugurações que o primeiro-ministro está a realizar esta semana.