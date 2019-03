Esquerda chumba nomeação tripartida da administração do Banco de Portugal

A esquerda chumbou nesta quinta-feira a proposta do CDS para que a nomeação da administração do Banco de Portugal passasse a ser feita de forma tripartida entre o Governo, a Assembleia da República e o Presidente da República. Apesar das críticas que fez ao diploma do CDS - incluindo a da inconstitucionalidade da proposta -, o PSD acabou por votar ao lado dos centristas, assim como o deputado único do PAN.

A violação da Constituição pairou no debate marcado pelo CDS para apresentar o projecto de lei que atribui ao Presidente da República a competência de nomear os presidentes das entidades reguladoras e de supervisão, incluindo o Banco de Portugal. A intenção dos centristas era que a administração do regulador bancário passasse a ser nomeada de forma tripartida: os nomes escolhidos pelo Governo, alvo de audição na Assembleia da República e nomeados pelo Presidente da República.

A vice-presidente da bancada centrista, Cecília Meireles, subiu à tribuna para defender um modelo tripartido: o Governo propõe, a Assembleia da República ouve e o PR nomeia. Uma solução que permite entidades “mais fortes, independentes e escrutináveis”. “Precisamos de uma supervisão e regulação que funcionem”, advogou, assumindo que a alteração à lei pode ser interpretada como um inconstitucionalidade já que a nova competência do Presidente da República não está prevista na Lei fundamental.

Da parte do PSD, os centristas não sentiram muito apoio pela oportunidade da iniciativa. Pelo contrário, a deputada Sara Madruga da Costa reclamou para o PSD ter sido o primeiro a apresentar um projecto no mesmo sentido, em 2007, acusando o CDS de ter tido uma posição “sinuosa” ao longo do tempo. A resposta teve um tom irónico: “Se o PSD está de acordo com esta proposta, e quer apenas discutir quem teve primeiro a ideia, podemos sair deste debate com um projecto de lei.” Às questões constitucionais colocadas pelo comunista Duarte Alves, a deputada do CDS argumentou que a colocação de “mais uma competência do Presidente da República” pode ser “ultrapassada por uma lei”.

A bloquista Mariana Mortágua colocou outra dúvida sobre o teor do projecto de lei do CDS: “Se o problema é a incapacidade do Banco de Portugal de supervisionar o sistema financeiro porque é que é que o projecto não diz nada sobre isso?”. Cecília Meireles mostrou abertura para discutir a questão na especialidade. A mesma disponibilidade foi expressa sobre a intenção de José Luís Ferreira, do PEV, de tornar vinculativo o parecer sobre os nomeados.