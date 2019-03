Eleitoralismo fazer inaugurações? “Não, nada”, responde Costa

O primeiro-ministro recusou esta tarde qualquer eleitoralismo por ter dedicado esta semana a visitas a novos espaços e equipamentos na área da saúde. “Não, nada”, foi o que respondeu quando questionado se não sente que as inaugurações desta semana podem ser vistas como eleitoralismo.

António Costa falava depois de uma visita ao Hospital de São José, onde foi ver vários equipamentos novos que permitem fazer um diagnóstico precoce de algumas doenças, e que custaram àquele hospital cerca de quatro milhões de euros, de um total de 30 milhões de investimento nos últimos anos no São José, disse o primeiro-ministro. “São estas as contas que queremos apresentar aos portugueses, um esforço de recuperação do investimento”, mas “conjugando os recursos que temos”.

Quando questionado se se sente mais confortável agora para fazer inaugurações, depois de ontem a Comissão Nacional de Eleições ter clarificado que o Governo pode fazê-las, Costa respondeu: “Nunca me senti mal porque nunca tive nenhuma confusão sobre o que era publicidade institucional. Quem conhece a lei sabe que nunca a CNE falou nada que tivesse a ver com inaugurações”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O primeiro-ministro dedicou esta semana a visitas a espaços de saúde, mas desta vez não teve como companhia a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Os enfermeiros marcaram nova greve, em Abril e desta vez não apenas nos blocos operatórios, e Costa foge a comentar a greve. Contudo, acaba por dizer que o Governo vai fazer o que ficou acordado e que no que toca aos recursos humanos o Governo “fez tudo o que tinha no programa do Governo para fazer e até foi um pouco mais além”.

Mas, disse, apesar de tudo o que fez, os sindicatos fazem a sua avaliação: “Não me compete a mim governar os sindicatos. Têm a avaliação deles, fazem o trabalho deles. A missão do Governo não é impedir greves, é assegurar que o serviço nacional de saúde dia-a-dia está em cada vez melhores condições de cumprir a sua função de contribuir para a promoção e protecção da saúde dos portugueses.”