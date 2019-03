Conferência A Europa e o Presente esgotada

A Casa da Música, no Porto, recebe esta sexta-feira a conferência A Europa e o Presente que terá o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no arranque (10h30) e que será encerrada pelo primeiro-ministro, António Costa (18h30). Em discussão estarão temas como o futuro da União Europeia, o “Brexit” ou a ascensão do populismo e da extrema-direita. As inscrições estão encerradas e a conferência esgotada.

Depois da intervenção da Marcelo Rebelo de Sousa, arranca o painel A Europa vista por si própria, com a presença de António Lobo Xavier, advogado; Marisa Matias e Paulo Rangel, eurodeputados do Bloco de Esquerda e do PSD, respectivamente; Miguel Poiares Maduro, professor no Instituto Universitário Europeu e ex-ministro de Pedro Passos Coelho; e Marina Costa Lobo, politóloga.

Ainda antes do almoço, o comissário europeu Carlos Moedas protagoniza um momento de reflexão sobre a União Europeia.

Elisa Ferreira, vice-governadora do Banco de Portugal; Daniel Bessa e Ricardo Cabral, ambos economistas e professores universitários; e Carlos Rodrigues, do Banco de Investimento Global, juntam-se da parte da tarde, num debate em que a Europa é vista pelo olhar da economia do “novo” mundo global.

Após um curto intervalo, sobem ao palco os directores do PÚBLICO, do Expresso, do Jornal de Notícias e do El País e a directora da RTP. Manuel Carvalho, Pedro Santos Guerreiro, Domingos de Andrade, Lluis Bassets e Maria Flor Pedroso participarão no último debate que problematiza a forma como os media olham para a Europa. Só depois António Costa encerrará a conferência que é organizada pelo PÚBLICO com o apoio da Comissão Europeia.