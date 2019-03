Agora representa

No Reino Unido (RU) cada deputado representa os cidadãos duma constituency, digamos comarca para simplificar. Representar, como Burke fez questão de definir e praticar, é fazer aquilo que o deputado acha que é melhor para os representantes.

Não é ser porta-voz. Não é tentar transmitir os problemas que lhe são apresentados. Os representados podem querer mais bolos mas o representante luta para que tenham mais verduras.

A grande maioria dos deputados britânicos é a favor da continuação do Reino Unido na União Europeia (UE). É isso que eles querem para todos os cidadãos que representam.

No referendo 52 por cento dos votos foram para sair da UE, 48 por cento para ficar. Há portanto uma enorme diferença de representação. Se os deputados não tivessem consultado a população o Parlamento teria todo o pleno direito de defender a continuação do RU na EU.

Como há este desfazamento os deputados incorporam o desejo da maioria do eleitorado (sair da UE) através de pequenos ajustamentos. Mas continuam com o direito de contrariar o resultado do referendo por achar, como representantes democraticamente eleitos, que as pessoas que representam estão melhor com o RU dentro da UE.

Por isso é que há tantos equívocos e problemas. O sistema político pede aos deputados que representem mas o referendo pediu-lhes excepcionalmente que se restrinjam a ser porta-vozes.

São coisas incompatíveis. Os referendos minam o sistema representativo britânico e subvertem o Parlamento. Como é que o Parlamento não havia de se ressentir?