Navegar, navegar

Um jornal castelhano, publica a mando, em busca de publicidade a bom preço e sem risco, reclamação, para a Coroa de Espanha, da autoria de todo o plano da heróica viagem de circum-navegação, quase totalmente levada a cabo por Fernão de Magalhães, navegador lusitano sem contestação. 500 anos depois, parece que os castelhanos andam indispostos pela ondulação histórica, e nauseados com tamanho feito da ciência de navegação portuguesa, por mares exaltados. E embora tenham nela participado através do marinheiro Juan Sebastián, também explorador, querem só para si todos os louros da façanha, ou mandá-la pelo El Cano. Cremos que é areia e água a mais nos porões, onde seguiam ainda, ratos, de um país com uma Real Academia de História, que só conhece as 3 primeiras letras do abecedário de um jornal - o ABC.

Joaquim A. Moura, Penafiel

A polémica da 1.ª viagem de circum-navegação

Neste ano de 2019 completam-se os 500 anos da 1.ª volta ao mundo que, à época, decorreu de 1519 até 1522. Segundo o historiador português, José Manuel Garcia, “a economia e a política espanholas proporcionaram a viagem mas com ciência portuguesa”. De facto, desavindo com o rei português, D. Manuel I, Fernão de Magalhães ofereceu os seus préstimos ao monarca espanhol Carlos I que lhe deu todo o apoio material e logístico para a viagem. Acontece que na dita viagem, existiam marinheiros de alguns países: trinta e tal portugueses, vinte e tal franceses e italianos, oito gregos… Fernão de Magalhães foi, de facto, o navegador-chefe da viagem – recorde-se que melindrado com o rei D. Manuel I chegou a mudar o nome para Magallanes –, até à sua morte num combate nas Filipinas. Porém a conclusão da circum-navegação global foi obra de Juan Sebastian Elcano. À guisa de conclusão: o triunfo da liberdade humana de convivência nas descobertas foi proporcionado pela 1.ª viagem de circum-navegação e é obra de dois países: Espanha e Portugal. Sem Fernão de Magalhães a viagem não se realizaria. Sem o apoio espanhol a Fernão de Magalhães este navegador não conseguiria concretizar o desafio. A Real Academia de História espanhola não pode monopolizar o feito. A glória da consecução da viagem pertence a Espanha e Portugal.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A 5.ª Coluna

O que se está a passar no Reino Unido no que respeita à forma de concretizar a saída da UE aprovada pelo referendo de 2016 ("Brexit"), sendo trágico para os britânicos, poderá funcionar como “vacina preventiva” para os restantes membros da União e à forma como encaram a sua pertença ao bloco europeu.

Em véspera das eleições europeias, que todos estejamos preparados para as propostas dos diferentes partidos. Quem luta pelo aprofundamento do projecto europeu e quem se propõe vir a ser a sua 5.ª coluna, visando a sua destruição a partir do interior. Putin e Trump estão atentos e tudo farão para os ajudar!

Helder Pancadas, Sobreda