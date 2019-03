Parlamento britânico rejeita avançar já para um segundo referendo ao “Brexit”

O Parlamento britânico afastou esta quinta-feira a possibilidade de avançar já para um segundo referendo para desbloquear o impasse do “Brexit”. A decisão resulta do chumbo, por 249 votos, de uma emenda à moção apresentada pelo Governo para obter apoio para o adiamento do “Brexit”, para lá do dia 29 deste mês

A emenda rejeitada – 334 votos contra e 85 a favor – propunha a prorrogação do artigo 50.º do Tratado da União Europeia e o adiamento do divórcio, como justificação para se poder “legislar no sentido de se realizar uma votação pública” – um referendo.

O chumbo já era esperado, depois de o Partido Trabalhista e dos principais movimentos a favor do referendo terem pedido aos deputados para não votarem favoravelmente, por não ser a altura apropriada para o fazer. Os deputados do Labour abstiveram-se.

“Agora é tempo de o Parlamento declarar que quer uma extensão do artigo 50.º. Terá melhores oportunidades, no futuro, de decidir que é justo e razoável dar a palavra à população nesta decisão crucial para o nosso país”, esclareceu, em comunicado, a equipa de campanha do People’s Vote.

O facto de a referida emenda também implicar que, em caso de ser aprovada, sairiam da agenda duas outras emendas mais apetecíveis também contribuiu para a sua rejeição.

A Câmara dos Comuns vai votar mais quatro vezes esta tarde. A moção apresentada pelo Governo tem como propósito requerer o apoio dos deputados para Theresa May avançar com um pedido de adiamento da saída aos líderes europeus, que se reúnem em Bruxelas a 21 e 22 (quinta e sexta-feira).

Mas a sua formulação implica que alguém terá de fazer concessões em Westminster. O executivo exige que os deputados aprovem o acordo que negociou com Bruxelas – e que foi chumbado por eles duas vezes, ambas por margens de três dígitos – até ao próximo dia 20 (quarta-feira).

Se o fizerem, pedirá uma “prorrogação técnica” da saída, até 30 de Junho, para preparar a legislação necessária. Se não o fizerem, o plano é solicitar aos 27 um adiamento prolongado, até uma data que, segundo o Governo, “obrigará o país a participar nas eleições para o Parlamento Europeu”, marcadas para Maio.