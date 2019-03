Beto O’Rourke, estrela do Partido Democrata, confirma que é candidato à presidência

Beto O’Rourke, o ex-congressista do Partido Democrata no Texas praticamente desconhecido até à campanha eleitoral do ano passado, quando quase derrotou o republicano Ted Cruz na Corrida pelo lugar de senador do Texas em Novembro, pôs fim a meses de especulação e anunciou finalmente a sua entrada na corrida pela nomeação democrata para disputar as presidenciais de 2020 contra o Presidente Donald Trump.

“Este é um momento definidor da verdade para este país e para cada um de nós”, disse O’Rourke, num vídeo em que anuncia a sua candidatura. “Os desafios que enfrentamos actualmente, as crises que se entrecruzam na nossa economia, na nossa democracia e no nosso clima nunca foram maiores”, diz o ex-congressista, que está no início de um périplo de três dias pelo Iowa e que diz que vai lançar a campanha num comício na sua cidade, El Paso, no dia 30 de Março.

Numa entrevista com a CNN na quarta-feira, O’Rourke disse que a campanha para 2020 “tem de ser sobre as grandes coisas que esperamos alcançar e que podemos fazer uns pelos outros”.

No vídeo divulgado já esta quinta-feira, a nova estrela dos democratas, que tem sido comparado a Barack Obama, garante ainda que vai travar “uma campanha positiva para fazer sair o melhor em cada um e unir um país muito dividido”. “Vimos o poder disto no Texas, onde as pessoas não permitem que as nossas diferenças, maiores ou mais pequenas, se intrometam entre nós e nos dividam”, afirma O’Rourke.

O democrata perdeu as eleições de Novembro, quando tentou ser eleito para o lugar do ex-candidato republicano à nomeação presidencial Ted Cruz, no Senado. O’Rourke perdeu mas terminou a corrida, em que bateu recordes de angariação de fundos, chegando aos 80 milhões de dólares (70 milhões de euros), a apenas 3% do adversário, num estado que é há muito um bastião republicano.

Durante a campanha de 2018, O’Rourke insistiu sempre que não seria candidato às presidenciais, mas mudou de posição pouco depois da derrota. Admitiu entretanto que estava a considerar tentar a nomeação – entretanto, é o 15.º democrata a anunciar a sua intenção, incluindo pesos pesados como Bernie Sanders, o veterano senador democrata que ia roubando a nomeação a Hillary Clinton em 2016, e Elizabeth Warren, que em 2012 se tornou na primeira mulher senadora eleita do Massachusetts.

Em Dezembro, encontrou-se com o ex-Presidente Obama e este elogiou a campanha do ex-congressista para o Senado, descrevendo-o como “um jovem impressionante”. Segundo o diário americano The Washington Post, muitos ex-conselheiros de Obama apoiam a candidatura de O’Rourke nas primárias democratas.

Enquanto crescia a especulação, e várias figuras democratas tentavam convencê-lo a concorrer, o ex-congressista decidiu partir em viagem pelo Sudoeste dos Estados Unidos.