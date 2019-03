Camião a arder condiciona trânsito na Ponte Vasco da Gama

Um camião a arder está a condicionar o trânsito nos dois sentidos na Ponte Vasco da Gama.

O veículo pesado estará atravessado no tabuleiro da ponte e a arder, mas não há ainda indicação de vítimas, segundo a TSF.

De acordo com a mesma estação de rádio, encontram-se no local a combater as chamas os bombeiros de Sacavém e os bombeiros de Alcochete.

O fumo é visível a uma grande distância da ponte.