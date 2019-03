Nova Iorque lidera top da Time Out em 2019. Lisboa e Porto também estão na lista

Os créditos do ranking são da revista Time Out, mas sobretudo dos 34 mil moradores urbanos que elegeram Nova Iorque e outras 47 cidades como as melhores de 2019. “Perguntamos a quase 34 mil moradores anónimos, de Melbourne a Madrid, Chicago, Cidade do Cabo e Tel Aviv a Tóquio, sobre comida, bebida, cultura, vida nocturna, comunidade, vizinhanças, felicidade geral e outros factores, como a beleza da sua cidade e a conveniência”, lê-se no artigo de divulgação do top 48 que, este ano, colocou a maior cidade dos Estados Unidos na liderança.

A “cidade que nunca dorme” não só arrecadou o título de melhor cidade, como também foi eleita como aquela que mais gente quer visitar este ano, devido à sua diversidade, oferta de restauração e “à cena artística de classe mundial”. 91% dos entrevistados concordaram que há sempre algo para ver ou fazer na “Big Apple”.

Melbourne, a cidade australiana que ficou em segundo lugar, obteve a pontuação mais alta nas categorias de felicidade, criatividade, alimentação e música ao vivo, enquanto que o terceiro lugar de Chicago se deveu à cidade ser o lar dos moradores mais felizes (segundo disseram 85% dos questionados). Berlim, no sétimo lugar, foi eleita como aquela que melhor satisfaz os desejos dos vegans (8% da sua população).

Apesar de Paris ter ficado em nono lugar da lista, a capital francesa vence no capítulo do sexo. Os parisienses revelaram ter relações sexuais até 33 vezes por ano, mais do que em qualquer outra das cidades do top 48. Provavelmente por esse motivo, a capital francesa dorme menos que a média: 66% dos entrevistados revelou estar a sofrer de privação do sono nas últimas 24h aquando da entrevista. Talvez seja esta, e não Nova Iorque, a “cidade que nunca dorme”.

Foi na cidade de Manchester, do Reino Unido, que se encontraram os moradores que mais gostam de beber um copo. Mas são os moradores da capital espanhola que passaram mais tempo em bares - visitam 44 por ano, em média.

No top 48, Portugal tem duas cidades: Lisboa, em 19.º, e o Porto, no 28.º lugar. “Apesar dos constantes atrasos nos transportes públicos e do aumento das rendas, Lisboa continua a ser um excelente local para viver para os adeptos do bom tempo, boa comida e boas risadas, e a grande maioria dos Lisboetas acredita que a capital portuguesa mudou para melhor. Apenas um em cada cinco disse que se sentiram sozinhos ultimamente, em comparação com sete em dez que disseram sentiram-se felizes. Os morador consideraram-na entre as cidades mais amigáveis, bonitas e seguras do mundo”, lê-se no pequeno texto que acompanha o lugar 19 arrecadado pela capital portuguesa.

Apesar da especulação imobiliária, os portuenses inquiridos pela revista não têm dúvidas que a sua cidade também mudou para melhor: “O sol nem sempre brilha no Porto, mas quando isso acontece, a segunda cidade de Portugal pode ser incrível. Sem surpresas para a cidade que inventou o Vinho do Porto, nós bebemos mais vinho do que qualquer outra pessoa. A nossa cidade ribeirinha é uma das mais belas do mundo e nossa cultura é vibrante e artística”.

O top 48:

Nova Iorque, EUA Melbourne, Austrália Chicago, EUA Londres, Reino Unido Los Angeles, EUA Montreal, Canadá Berlim, Alemanha Glasgow, Escócia Paris, França Tóquio, Japão Madrid, Espanha Cidade do Cabo, África do Sul Las Vegas, EUA Cidade do México, México Manchester, Reino Unido Filadélfia, EUA Barcelona, ​​Espanha Buenos Aires, Argentina Lisboa, Portugal Washington DC, EUA Telavive, Israel Mumbai, Índia Toronto, Canadá Birmingham, Reino Unido Dublin, Irlanda São Paulo, Brasil Miami, EUA Porto, Portugal Singapura Edimburgo, Escócia São Francisco, EUA Dubai, Emirados Árabes Unidos Munique, Alemanha Viena, Áustria Xangai, China Moscovo, Rússia Deli, Índia Seattle, EUA Sydney, Austrália Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos Hong Kong Boston, EUA Rio de Janeiro, Brasil Marselha, França Banguecoque, Tailândia Kuala Lumpur, Malásia Pequim, China Istambul, Turquia