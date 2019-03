Economia e Novo Banco complicam meta do défice

Uma economia a ajudar menos do que o previsto e o impacto negativo de uma nova injecção de capital na banca tornam o cumprimento das metas orçamentais durante este ano e nos próximos mais difícil, alertou esta quinta-feira o Conselho das Finanças Públicas (CFP), que ainda assim continua a antever uma tendência de melhoria progressiva das contas públicas portuguesas, mesmo sem mais medidas.

Pela primeira vez com Nazaré Costa Cabral na presidência (substituiu Teodora Cardoso na semana passada), o CFP reviu em baixa as suas projecções para o crescimento da economia portuguesa e, em simultâneo, colocou as suas estimativas para o défice público, num cenário em que não sejam aplicadas novas medidas pelos governos, a um nível ligeiramente mais alto, voltando a alertar que as regras europeias podem não vir a ser integralmente cumpridas.

A projecção para o crescimento do PIB do CFP passou a ser, para este ano, de apenas 1,6%. Este valor compara com os 1,9% que eram antecipados em Setembro do ano passado pelo próprio Conselho e ficam ainda mais longe dos 2,2% usados no cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2019 e que são ainda a previsão oficial do Governo.

O CFP torna-se assim a entidade com uma projecção de crescimento mais baixa para este ano, depois de Comissão Europeia, FMI e Banco de Portugal terem colocado as suas estimativas em valores entre os 1,7% e os 1,8%. Para os anos seguintes, o Conselho das Finanças Públicas também efectuou uma ligeira revisão em baixa das suas previsões de crescimento.

“A incorporação da informação relativa ao segundo semestre de 2018 e a actualização das perspectivas sobre a conjuntura internacional conduziram a uma revisão em baixa do cenário macroeconómico”, explica o CFP. De facto, é ao nível das exportações que se notam as principais reduções nas projecções, apontando-se agora para que esta componente do PIB não registe taxas de crescimento acima dos 4% nos próximos anos, em linha com aquilo que já aconteceu em 2018, ano de forte (e surpreendente) abrandamento das exportações, principalmente no quarto trimestre.

O CFP antecipa ainda para este ano e para os próximos uma tendência de abrandamento do consumo privado, o que faz com que, apesar da aceleração do investimento, o contributo da procura interna diminua. “A economia portuguesa aparenta assim ter terminado a fase de expansão e estar a iniciar a fase descendente do ciclo num enquadramento internacional com riscos descendentes acrescidos”, assinala o relatório.

Neste cenário de crescimento mais baixo (entre 1,6% e 1,4% até 2023), Portugal poderá garantir ainda assim um equilíbrio das suas contas externas, já que, num cenário projectado de taxas de juro baixas, ao ritmo mais lento das exportações irá corresponder um crescimento mais moderado também das importações.

Défice de 0,3%

Onde o ritmo mais lento da economia não irá ajudar é no orçamento, avisa o CFP. Num cenário de políticas invariantes (o CFP apenas leva em conta as medidas já anunciadas e suficientemente explicitadas), a entidade liderada por Nazaré Costa Cabral, continua a projectar uma tendência de melhoria progressiva dos principais indicadores das contas públicas, como o saldo orçamental ou a dívida, mas ainda assim coloca o défice público em 0,3% (depois de 0,5% em 2018), um valor que fica ligeiramente acima dos 0,2% previstos pelo Governo no OE e que eram também a expectativa do CFP em Setembro do ano passado.

Para este valor contribui, para além do abrandamento da economia, o impacto negativo da injecção de capital que irá ser feita pelo Fundo de Resolução no Novo Banco. Em compensação, a projecção de novas reduções do peso da despesa com juros no PIB e o adiamento para 2019 de parte da receita extraordinária relacionada com a devolução das garantias ao BPP, permitem que o défice se mantenha, mesmo sem mais medidas, perto dos objectivos. Recentemente, o ministro das Finanças defendeu precisamente que os impactos negativos do abrandamento económico e do Novo Banco seriam compensados, sendo possível manter a meta do défice de 2019 nos 0,2%.

No que diz respeito à dívida pública, o CFP espera a manutenção de uma tendência descendente, passando-se de um rácio de 121,5% do PIB no final de 2018 para 104,1% do PIB em 2023. “Entre o final de 2018 e 2023, projecta-se que o rácio diminua 17,4 pontos percentuais do PIB, o que compara com uma diminuição de 7,5 pontos percentuais nos últimos cinco anos”, destaca o CFP.

Estes números permitiriam o cumprimento da regra europeia para a redução da dívida, mas o Conselho assinala que, no que diz respeito à melhoria do saldo estrutural exigida também pelas regras, Portugal pode ficar aquém daquilo que é pedido. “O ritmo de ajustamento permanece insuficiente para assegurar o ajustamento estrutural mínimo anual previsto na Lei de Enquadramento Orçamental e o requerido no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento (0,6 pontos percentuais do PIB ao ano)”, diz o relatório.

Estas projecções do CFP, feitas para um cenário de políticas invariantes, são apresentadas semanas antes de o Governo divulgar o Programa de Estabilidade para os próximos quatro anos. Nesse documento, o Executivo deverá também rever em baixa a sua estimativa de crescimento para este ano, adaptando o cenário económico e orçamental à tendência de abrandamento que se tem vindo a verificar desde o final do ano passado em todo o mundo, incluindo zona euro e Portugal.