Seguir na Liga Europa implica dar a volta ao Dínamo Zagreb

Crise talvez não seja a palavra adequada para o momento que o Benfica vive, mas os “encarnados” vivem certamente o período mais desconfortável desde que Bruno Lage sucedeu a Rui Vitória no comando técnico. Após um arranque irrepreensível, manchado apenas pela derrota frente ao FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, o emblema da Luz tem vindo a sentir dificuldades nas partidas mais recentes, com uma derrota e um empate na sequência do triunfo obtido no Dragão e que permitiu ao Benfica ascender à liderança da I Liga.

Se quiser marcar presença no sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, amanhã às 12h na Suíça, o Benfica terá esta noite (20h, SIC) de dar a volta à eliminatória frente ao Dínamo Zagreb, que começou com uma derrota (1-0) na viagem à Croácia. Está longe de ser uma missão impossível para a equipa de Bruno Lage, mas os “encarnados” têm necessariamente de fazer muito melhor do que mostraram no início da semana, na recepção ao Belenenses SAD, em que concederam um empate (2-2) após terem disposto de uma vantagem de dois golos no marcador. Erros clamorosos de Vlachodimos e Rúben Dias ofereceram a igualdade à equipa de Silas, mas o treinador “encarnado” preferiu desdramatizar, salientando que o erro faz parte do futebol.

“O futebol é um jogo onde se erra muito, por vezes mais do que se acerta. [Vlachodimos e Rúben Dias] tiveram erros tremendos que deram golos, é um facto, mas e o contrário? Quantas vezes é que eles estão associados a momentos muito positivos? É usar a balança e perceber isso”, sublinhou o técnico do Benfica, acrescentando: “Os erros acontecem a todos, digam-me um central que ainda não passou uma bola curta, digam-me um guarda-redes que não tenha sofrido um golo assim. Desde que queiram correr e ajudar a equipa, tudo porreiro.”

Para além dos erros que ditaram a perda de dois pontos, foi notório na partida frente ao Belenenses SAD o menor fulgor físico de alguns elementos da equipa “encarnada”. Bruno Lage rejeitou a palavra rotatividade, mas assumiu que a sobrecarga de jogos o obriga a fazer uma gestão do plantel: “Não fazemos rotatividade, fazemos uma gestão normal do plantel e em todos os jogos temos feito isso. Temos tido jogos de três em três dias, ou até com dois dias de recuperação, como vai ser entre o jogo de quinta-feira [hoje] e domingo [frente ao Moreirense]. As equipas grandes têm de estar preparadas para isso e perceber muito bem o que é a gestão do plantel e escolher uma equipa que dê garantias para vencer.”

A receita, resumiu Bruno Lage, é recuperar o que tem sido bem feito pelos “encarnados” e melhorar a eficácia. “Temos de fazer o que fizemos nos primeiros 30 minutos de Zagreb e o que temos vindo a fazer no campeonato. Jogar bem, criar oportunidades de golo e dar a volta ao resultado. Com a lesão do Seferovic o nosso plano de jogo ficou um pouco condicionado. Posto isto, o que temos de fazer é continuar no nosso caminho, a jogar bem, com qualidade, em busca de um resultado que nos permita passar a eliminatória”, concluiu o técnico.

O histórico do Benfica frente ao Dínamo Zagreb dá razões para optimismo: nos dois duelos anteriores na Luz, os “encarnados” venceram por 2-0 (em 1980 na primeira ronda da Taça dos Vencedores das Taças, e em 2004 na fase de grupos da Taça UEFA). Para além dessas duas derrotas no recinto do Benfica, os croatas também perderam todas as visitas a outros clubes portugueses, sem marcarem qualquer golo. Foram batidos três vezes pelo FC Porto e uma pelo Sporting. “Só com um jogo perfeito na defesa e no ataque podemos repetir o que fizemos. O resultado (1-0) que temos da primeira mão não nos garante nada. Vamos tentar repetir o que mostrámos em Zagreb, com muita organização, comunicação no terreno e disciplina. Para o futebol croata seria um grande feito”, apontou o treinador do Dínamo, Nenad Bjelica.