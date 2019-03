São 16 os portugueses com mais de 100 maratonas

Há 16 portugueses com mais de 100 maratonas disputadas, numa hierarquia liderada por Tiago Dionísio, que soma 645 provas com 42,195 quilómetros ou mais.

O economista de 45 anos, que reside em Lisboa, conta com 470 maratonas disputadas – quase 20 mil quilómetros só em provas – e 175 ultramaratonas, de acordo com um ranking oficioso, compilado pelos corredores amadores António Belo e Pedro Amorim, actualizado no final do mês de Fevereiro.

O melhor tempo registado por Tiago Dionísio na maratona é de 2h42 e a sua prova mais longa teve a distância de 161 quilómetros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A grande distância do lisboeta aparece Rui Cabral, residente em Amesterdão, com 314 maratonas e 29 ultramaratonas, Domitília dos Santos, com 260 maratonas e duas ultras, e Célia Azenha, com 136 ultras e 88 maratonas.

Fora estes autênticos globetrotters, mais 12 portugueses têm mais de 100 provas acima dos 42,195 quilómetros realizadas e 46 registam neste momento entre 50 e 100 maratonas percorridas.

Só entre estes 62 atletas, com mais de 50 provas de longa distância, contam-se 3645 maratonas e 2596 ultramaratonas.