Real Madrid contrata Éder Militão ao FC Porto por 50 milhões de euros

O Real Madrid anunciou a contratação do defesa brasileiro Éder Militão ao FC Porto por 50 milhões de euros. O jogador de 21 anos rumará até à capital espanhola no final da temporada. Os “azuis e brancos” contrataram Militão em Julho do ano passado, ao São Paulo, por quatro milhões de euros, com o emblema brasileiro a garantir 10% dos direitos de uma transferência futura e ainda a verba respectiva ao mecanismo de solidariedade para o conjunto formador.​ Tudo somado, o clube paulista deverá receber um valor próximo dos 6,7 milhões de euros.

Através de um comunicado, os “merengues” revelam que o jogador — que cumpre a primeira época ao serviço dos “dragões” — será atleta do Real Madrid até, pelo menos, 30 de Junho de 2025. O Real Madrid atingiu a cláusula de rescisão do defesa, que se encontrava definida nos 50 milhões de euros. Com a assinatura de um contrato válido por seis temporadas, Militão torna-se o primeiro reforço de Zinedine Zidane, que regressou ao comando técnico do clube espanhol na segunda-feira.

“A FC Porto SAD vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Éder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época”, pode ler-se no comunicado dos portistas enviado à CMVM.

O defesa brasileiro chegou ao FC Porto no início da presente temporada vindo do São Paulo, clube onde realizou toda a sua formação. Tornou-se titular indiscutível na formação de Sérgio Conceição e foi alternando entre a lateral direita e o centro da defesa “azul e branca”. Foi utilizado por 34 vezes e soma três golos ao serviço dos “dragões”.

Os 50 milhões de euros da transferência de Militão torna-o na terceira transferência mais cara na história do futebol português. Em primeiro lugar está Hulk, que rumou dos “dragões” para os russos do Zenit, em 2012, por 60 milhões de euros. Eliaquim Mangala foi o segundo jogador mais caro a sair do campeonato português: o defesa francês foi vendido pelo FC Porto aos ingleses do Manchester City, em 2015, num negócio que movimentou 54 milhões de euros e chegou a ser investigado pela FIFA.