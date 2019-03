Messi elogia Cristiano Ronaldo: “Teve uma noite mágica”

O futebolista argentino do Barcelona Lionel Messi, que marcou dois golos na vitória frente aos franceses do Lyon (5-1), elogiou o desempenho da Juventus e de Cristiano Ronaldo no triunfo frente ao Atlético Madrid.

“A verdade é que Cristiano e a Juventus foram impressionantes. Foi uma grande surpresa, porque pensei que o Atlético seria mais forte, mas a Juventus atropelou-os e tem muito potencial, com Cristiano a ter uma noite mágica com três golos”, afirmou o avançado.

Messi, que esteve em destaque na vitória na quarta-feira frente ao Lyon que permitiu o apuramento do Barcelona para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, elogiou todas as equipas que continuam na competição, entre elas o FC Porto.

“Os que estão em prova são todos muito complicados, não podemos escolher ninguém no sorteio, porque existem equipas muito boas como o Manchester City, a Juventus ou ao Ajax, que demonstrou que tem uma equipa de jovens que não têm medo de nada. O Liverpool continua a ter muita força e demonstro-o em Munique”, frisou Messi.

Na terça-feira, Ronaldo marcou os três golos com que a Juventus venceu o Atlético de Madrid, após ter sofrido uma derrota na primeira mão, garantindo a continuidade em prova.