Yates lidera no Tirreno-Adriático, Kwiatkowski mais líder no Paris-Nice

O ciclista britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) subiu nesta quinta-feira à liderança da Tirreno-Adriático, após a segunda etapa, conquistada pelo francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Alaphilippe foi o mais rápido de um grupo de 33 ciclistas que chegaram na frente da corrida a Pomarance, 195 quilómetros após a partida em Camaiore. Apesar de a etapa terminar com uma contagem de montanha, acabou por ser um grupo alargado a chegar com o mesmo tempo, com o belga Greg Van Avermaet (CCC) a ser segundo e o italiano Alberto Bettiol (Education First) terceiro.

Os portugueses Rui Costa (UAE-Emirates), na 23.ª posição, Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), na 27.ª, e José Gonçalves (Katusha-Alpecin), na 33.ª, terminaram no grupo da frente, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 41.º e perdeu 47 segundos.

Beneficiando do triunfo da Mitchelton-Scott no contra-relógio colectivo da primeira etapa, Yates subiu à liderança, com o mesmo tempo do norte-americano Brent Bookwalter, seu colega de equipa, e mais sete segundos do que o eslovaco Primoz Roglic e do que o belga Lauren de Plus, ambos da Jumbo-Visma.

Kwiatkowski mais líder em França

No Paris-Nice, o ciclista polaco Michal Kwiatkowski (Sky) consolidou a liderança, ao ser terceiro no contra-relógio da quinta etapa, vencido pelo britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

O vencedor da última Volta a Espanha venceu o “crono” de 25,5 quilómetros, com partida e chegada em Barbentane, em França, com menos sete segundos do que o alemão Nils Politt (Katusha-Alpecin) e 11 do que Kwiatkowski.

Na classificação geral, o campeão polaco tem 19 segundos de avanço sobre o colombiano Egan Bernal, seu colega de equipa na Sky, e 28 sobre o espanhol Luis León Sanchéz (Astana).

O português Amaro Antunes (CCC) foi 39.º na etapa, subindo ao 37.º lugar, a 12m37s de Kwiatkowski.