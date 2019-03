Sociedade Iberista critica polémica em volta da primeira viagem de circum-navegação

A Sociedade Iberista (SI), uma plataforma cidadã criada em 2015 e oficializada em 2018 reunindo membros de Portugal e Espanha, lamenta a polémica em torno da comemoração do quinto centenário da primeira viagem de circum-navegação, iniciada por Fernão de Magalhães em 1519 e concluída por Juan Sebastián Elcano em 1522. “É uma vergonha e não está à altura dos dois países que, em conjunto, conseguiram alcançar grandes feitos”, diz a associação, em comunicado tornado público esta quinta-feira.

“A informação nesta área é escassa e dá azo a que nacionalistas venham minar uma colaboração supranacional entre Portugal e Espanha”, acrescenta a SI, classificando ainda como “absurda a luta entre os nacionalismos espanhol e português” a pretexto do projecto de Fernão de Magalhães (1480-1521).

Na base desta polémica está o projecto português de lançar a candidatura da Rota de Magalhães a Património da Humanidade, anunciado já em 2017, e as posteriores reacções de meios académicos e políticos em Espanha que acusam Portugal de apropriação indevida de uma empresa que foi financiada pela coroa castelhana e concluída pelo marinheiro basco Juan Sebastián Elcano (1476-1526), após a morte do comandante português nas Filipinas, em 1921, a meio da viagem.

O episódio mais recente desta polémica foi a divulgação, a 10 de Março, em Madrid, do relatório da Academia Real da História (ARH) a considerar como “incontestável a plena e exclusiva autoria espanhola” da primeira volta ao mundo, na sequência do pedido formal feito pelo director do diário conservador ABC para que aquela instituição se pronunciasse sobre o tema.

A Sociedade Iberista recorda que foi o marinheiro português quem, “com o apoio das cartas do [seu escravo e intérprete] Henrique de Malaca, desenvolveu toda a expedição”.

“Juan Sebastián Elcano culminou a viagem, não sem antes sublevar-se contra Magalhães em Monte Cristo, Baía de São Julião, Argentina”, acrescenta o comunicado, lembrando que o marinheiro basco, quando assumiu o comando da expedição após a morte de Magalhães, “teve o cuidado de não fazer escalas em portos portugueses”, que desde o início hostilizaram o empreendimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A concluir, a SI realça que “o mérito e o êxito da expedição só podem ser atribuídos aos marinheiros que partiram de Sanlúcar de Barrameda no dia 20 de Setembro de 1519”. E pergunta: “Acaso o mérito das investigações de Severo Ochoa [o bioquímico espanhol naturalizado norte-americano que foi Prémio Nobel da Medicina em 1959] é dos Estados Unidos?”; e de quem é o mérito “nos romances de José Saramago?” “As grandes obras são dos homens e das mulheres que as realizam, não daqueles que as financiam”, responde a sociedade, concluindo que nem “Portugal têm o direito de reclamar a expedição para si”, nem tão pouco a Espanha pode reivindicar “a exclusividade da mesma”.

Na declaração mais recente sobre esta polémica, recorde-se, o ministro português dos Negócios Estrangeiros reafirmou, terça-feira, numa audição perante a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, na Assembleia da República (AR), que os dois países estão a trabalhar numa candidatura conjunta à UNESCO da Rota Magalhães, mas que o programa que está a ser delineado para a celebração da primeira volta ao mundo irá também envolver o conjunto dos 14 países de onde eram originários os membros das tripulações da expedição de Magalhães-Elcano.

Augusto Santos Silva acrescentou que o plano do quinto centenário irá ser apresentado brevemente, mas que cada país terá “o seu próprio programa nacional de comemorações”.