Manuel Guerra estreia primeiro videoclipe de Sem Porquês

Nascido nas Caldas da Rainha e fixado em Évora, depois de mais de uma década a viver em Lisboa, Manuel Guerra fez o habitual percurso de muitos jovens na música: bandas de garagem, concursos, bares, espectáculos já mais estruturados, canções testadas nas redes e plataformas digitais e, finalmente, um disco em formato físico, um CD, lançado em 2018 com chancela da Sony mas ainda a fazer o seu caminho. Produzido por João Só (que assina com ele uma canção em parceria, Um só sentido, tal como sucedeu com o fadista Carlos Leitão, Faltam poemas), o disco chama-se Sem Porquês e tem agora um novo videoclipe, lançado esta quarta-feira: Vou voltar, com direcção e fotografia de José Santos e Pedro Pinto.