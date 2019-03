Facebook e Instagram inacessíveis em partes da Europa e América do Norte

A rede social Facebook estava esta quarta-feira inacessível ou com várias das suas funcionalidades indisponíveis para inúmeros utilizadores em grande parte da Europa e da América do Norte, bem como em algumas áreas do Brasil e do Sudeste Asiático. De acordo com sites independentes de monitorização do acesso à rede, a falha está a ser sentida desde as 16h (hora de Portugal continental).

Há também relatos de problemas com o Instagram, outra rede detida pela empresa de Mark Zuckerberg.

“Estamos ao corrente de que algumas pessoas estão a ter dificuldades neste momento em aceder à família de aplicações do Facebook. Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível”, lê-se numa mensagem publicada pelo Facebook na rede rival Twitter.

Desconhecem-se para já as causas da falha, que não é inédita.