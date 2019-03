PS atrasa sentença de deputado socialista acusado de peculato

O deputado socialista José Magalhães está há seis meses à espera de saber se vai ser condenado ou ilibado em tribunal por ter comprado à custa do erário público livros e outras publicações consideradas pelo Ministério Público impróprias para as funções que exerceu. Mas a culpa é do seu próprio partido, já que o tribunal pediu por três vezes ao Parlamento que lhe seja levantada a imunidade parlamentar e o parecer, que devia ser escrito pelo também deputado do PS Pedro Delgado Alves, continua por fazer.

Delgado Alves diz ter havido um “desencontro na distribuição” do pedido de parecer; garantiu que só se apercebeu disso há dias e que o assunto vai ser “tratado com a maior brevidade e urgência”. Acrescenta mesmo que “a situação é muito simples e já está resolvida” – embora admita que ainda não o escreveu –, sem querer antecipar qual vai ser o sentido do parecer. Promete apenas que “ainda nesta semana, se a subcomissão reunir, ou, o mais tardar, na próxima” haverá parecer – que terá que passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais e ser aprovado em plenário antes de seguir para o tribunal.

Vamos por partes. O caso remonta ao período entre 2009 e 2011, altura em que o socialista exerceu funções de secretário de Estado da Justiça. Na sequência de uma queixa da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa abriu uma investigação às despesas feitas entre 2007 e 2013 pelos governantes portugueses com os cartões de crédito do Estado. Só detectou indícios de comportamento criminoso no caso de José Magalhães e de um antecessor seu na pasta da Justiça, Conde Rodrigues.

Foi há pouco mais de um ano que os ex-secretários de Estado de José Sócrates viram recair sobre si uma acusação de peculato, crime punível com até aos oito anos de cadeia destinado a sancionar os funcionários públicos que se apropriem de bens ou de dinheiro do Estado. Conde Rodrigues, que não quis prestar declarações ao PÚBLICO, viu posta em causa a utilidade das mais de sete centenas de livros que adquiriu com os cartões de crédito do Estado durante os quatro anos que passou no Terreiro do Paço. O Ministério Público não compreendeu a utilidade pública dos romances, livros de arte e até guias de viagens que comprou.

“Estou à espera há seis anos”, resume José Magalhães, que se refere a este processo como sendo “de natureza persecutória e vingativa”. O deputado assegura que não levou a cabo qualquer espécie de obstrução à justiça.

E se é certo que entre clássicos como Moby Dick ou Anna Karenina surgem publicações ligadas ao Direito (tudo junto custou 13.657 euros), aos investigadores suscitou especial curiosidade um exemplar da revista Caras. O arguido explicou a sua aquisição com a necessidade em se manter informado sobre processos judiciais envolvendo menores, como o caso Esmeralda, bem como sobre situações de violência doméstica. Quanto ao restante acervo, alegou que a magnitude das funções que exercia o obrigavam a um constante esforço para se manter a par dos variados assuntos a que superintendia.

Um argumento que foi igualmente usado por José Magalhães, a quem o Ministério Público pede a devolução dos 421 euros despendidos em livros de leis mas igualmente em revistas de música e saúde. Apesar de se ter remetido ao silêncio quer em sede de inquérito quer durante o julgamento, José Magalhães explicou, na contestação que fez à acusação, que a compra de uma revista de ioga para o seu gabinete não era tão descabida como supunha o Ministério Público, uma vez que a publicação em causa tinha um artigo sobre a prática desta actividade nas cadeias.

Livros e revistas ficaram em parte incerta: ao contrário do que diz o DIAP os arguidos negam ter levado as publicações consigo para casa quando abandonaram funções, afirmando que o facto de elas não fazerem parte das listagens de existências do Ministério da Justiça não é prova de que lá não se encontrem ainda hoje.

O julgamento foi rápido e tinha acórdão marcado para Setembro. Só que José Magalhães assumiu funções de deputado nessa altura, tendo informado o tribunal disso mesmo. O pedido de levantamento da imunidade teria que ser feito ao Parlamento. A juíza que presidia ao colectivo adiou a leitura da sentença e oficiou a Assembleia nesse sentido uma, duas, três vezes. Nunca teve resposta. A última vez que pediu aos deputados uma resposta urgente foi já este mês.

O gabinete do presidente Ferro Rodrigues remeteu para a subcomissão de Ética os pedidos. Em Novembro, o assunto foi falado numa reunião da comissão e, como é da praxe parlamentar, é sempre o grupo parlamentar do deputado em causa que elabora o parecer. No caso, estavam incumbidos os deputados Pedro Delgado Alves ou Fernando Anastácio.

Perante a demora, na reunião de 19 de Dezembro Delgado Alves foi relembrado da tarefa e prometeu fazê-la em Janeiro, depois de falar com José Magalhães. Até agora não deu resposta à subcomissão. Tal como também a subcomissão de Ética não deu qualquer resposta formal ao tribunal, apurou o PÚBLICO junto dos serviços da subcomissão. Os serviços jurídicos até admitiam que não fosse necessário o levantamento da imunidade, já que todo o processo judicial foi conduzido quando Magalhães não era deputado, mas o tribunal tem insistido no levantamento da imunidade.

