O que pediram as mulheres neste 8 de Março?

No último Dia Internacional da Mulher, o apelo de muitas foi claro: “Não queremos flores, queremos direitos”. O 8 de Março foi marcado por uma greve feminista internacional, convocada pela terceira vez mas que, de forma inédita em Portugal, teve apoio de alguns sindicatos.

Da violência doméstica às decisões judiciais de cariz machista, passando pela precariedade e pelas desigualdades salariais, as mulheres pediram mais igualdade em todas as áreas da vida.

O PÚBLICO esteve presente nas manifestações que ocorreram em Lisboa: no dia 8, o grande protesto organizado pela Rede 8 de Março; no dia 9, a manifestação marcada pelo Movimento Democrático das Mulheres (MDM) e a marcha silenciosa Nós Por Elas. Do Porto e de Viseu também chegaram contributos para ilustrar o que se pediu em outras cidades, enviados por elementos do Colectivo Feminista do Porto e da Plataforma Já Marchavas.

Subscreva o programa Do Género no iTunes, SoundCloud, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​