Polícias saíram à rua sem fardas. “Quem nos defende?”, perguntam

Os polícias saíram à rua sem fardas e serão cerca de 4000, segundo os sindicatos, os que estão nesta quarta-feira na rua, em protesto. Na cabeça da marcha, que se dirige à Praça do Comércio, em Lisboa, há duas faixas enormes que explicam o que querem: a recuperação do tempo de serviço, “entre 2005 e 2017”; um regime de aposentação e pré-aposentação “adequados à profissão” e o “direito ao suplemento de risco”. Contam terminar a marcha em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI), onde esperam ser recebidos apenas amanhã.

Mário (pediu para que o seu apelido não fosse identificado) é polícia há quase 30 anos. Ele, a mulher e a filha mais nova, de oito meses, são dos que marcam presença. “Os polícias estão muito desmotivados”, desabafa Mário. “Trabalho há 30 anos e ganho o mesmo que ganha um polícia com dez anos de profissão.” São cerca de 1200 euros, diz. E a primeira progressão que teve, no início deste ano, representou um acréscimo de 30 euros apenas, “já feitos os descontos”.

Alguns agentes levam apitos, que volta e meia se fazem ouvir. Mário conta, por seu lado, que chegou a tirar a uma licença sem vencimento para ir trabalhar nas obras na Alemanha porque o salário não chegava “para fazer um pé-de-meia”.

Onze dos 16 sindicatos da polícia aderiram à marcha, que é acompanhada por polícia fardados, em serviço. Um carro de um sindicato acompanha o protesto, ouve-se a música “The show must go on”.

“Governo escuta, os polícias estão em luta”, e “polícias unidos jamais serão vencidos” são algumas das palavras de ordem. Numa outra faixa lê-se: “Polícias, quem nos defende???”

Os manifestantes queixam-se da falta de condições trabalho: rádios com problemas, o facto de terem muitas vezes de usar os seus próprios telemóveis, os carros velhos...

"Parece que o Governo nos confunde com terroristas"

Depois de cerca de hora e meia de marcha, os 4000 a 5000 agentes chegaram à Praça do Comércio, tendo parado em frente ao MAI, onde foram colocadas barreiras anti-motim e anti-terrorismo — barreiras de metal e blocos de cimento — cercando toda a entrada do Ministério, onde está também o Corpo de Intervenção.

“Parece que o governo nos confunde com terroristas”, queixa-se Pedro Magrinho, da Federação Nacional dos Sindicatos da Polícia. “Mas nós somos cidadãos ordeiros e fazemos cumprir a lei. Não somos nós a desrespeita-la. Não haverá nada que altere a ordem publica”, garante.

O Ministério da Administração Interna (MAI) garantiu nesta quarta-feira que “mantém toda a abertura para discutir as matérias relativas às condições profissionais” dos polícias.

Fonte do MAI adiantou à agência Lusa que, na semana passada, foi recebida a seu pedido a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e, na quinta-feira, vão ser recebidos representantes de outros quatro sindicatos. Armando Ferreira, do Sinapol, diz ainda não ter qualquer informação sobre a intenção de reunir, tendo no entanto adiantado que, esta quinta-feira, será contudo entregue no MAI um memorando com as reivindicações dos polícias.

O que pretendem?

A maioria dos 16 sindicatos da PSP realizam esta quarta-feira uma manifestação em Lisboa, com os polícias à civil, não fardados (como inicialmente pretendiam), para reivindicar a recuperação dos 12 anos em que as carreiras estiveram congeladas, entre 2005 e 2017, um regime de aposentação e pré-aposentação adequado à profissão policial e o subsídio de risco.

O MAI destaca que “o Governo se tem empenhado na valorização das condições profissionais dos agentes da PSP”.

Como exemplo, refere que, em 2018, o descongelamento das carreiras permitiu a revalorização remuneratória de 14.203 elementos policiais, além de terem sido promovidos 1500 polícias, “o número mais elevado desta década”.

Segundo o MAI, a homologação do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República garantiu ainda a progressão, após o período probatório, de 3144 agentes e subcomissários.

O ministério tutelado por Eduardo Cabrita refere também que passou a ser pago, a partir de Janeiro de 2019, o suplemento de função policial em período de férias, algo que tinha sido retirado em 2011.

Segundo os sindicatos, falta devolver aos polícias os retroactivos do pagamento desse suplemento, referente ao período de 2011 e 2018, tal como foi decidido pelo tribunal.

O MAI dá também conta que foram nomeados, nas novas categorias criadas pelo novo Estatuto da PSP, 90 chefes coordenadores e 90 agentes coordenadores, as novas categorias de topo das duas carreiras.

O Ministério da Administração Interna indica ainda que, em matéria de admissões, este “Governo admitiu quatro vezes mais elementos policiais na PSP que o Governo anterior, ou seja, mais 2.142 novos agentes entre 2016 e 2019”.

A manifestação foi anunciada como de polícias fardados, mas passou a ser um protesto de agentes sem uniforme, depois do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa ter considerado ilegal o uso da farda em manifestações.