Homem condenado a 12 anos de prisão por rapto e violação de criança de sete anos

Um homem acusado de raptar e violar uma menina de sete anos que brincava no parque infantil da Amora, no Seixal, foi condenado a doze anos de prisão. O acórdão foi lido na tarde desta quarta-feira no Tribunal de Almada.

O depoimento da criança para memória futura mereceu “toda a confiança do tribunal” e foi crucial para provar os crimes, com os quais o arguido foi depois confrontado, acabando por confessar “praticamente todos os factos” ao longo do julgamento, disse a juíza Carla Roque.

A advogada do arguido Maria Teresa Amorim disse à saída do julgamento que não ia recorrer da sentença, por considerar “justa” a pena de 12 anos “atendendo à gravidade dos factos”.

A criança estava no parque, a 100 metros de casa, numa tarde de Setembro do ano passado, quando foi abordada pelo homem que lhe disse que havia uma festa de familiares não longe dali. A menina estava com dois primos de oito e nove anos, na altura. A mãe tinha ido a casa por breves momentos para mudar a fralda da filha mais nova, uma bebé de meses.

Foi nessa ausência da mãe que o arguido aproveitou para se aproximar da menina. Levou-a pela mão, primeiro para uma casa em ruínas e depois para um descampado junto ao rio - os locais dos crimes. Durante o julgamento, o arguido, que não tinha antecedentes criminais, admitiu ter uma atracção por meninas, pelo menos desde os 16 anos, e tentar lutar contra esses impulsos através do álcool.

A menina foi encontrada na madrugada do dia seguinte “a tremer” e “absolutamente aterrorizada”, de acordo com um homem que a entregou à polícia.

Por estar em causa um crime de rapto agravado e dois crimes de violação agravada, o tribunal condenou ainda o arguido a uma pena acessória de proibição de exercício de funções que impliquem o contacto com menores por dez anos.

A pena única de 12 anos resultou do cúmulo jurídico de dois crimes em concurso (o de violação de menor de 14 anos, com uma moldura penal entre os quatro anos e seis meses e os 15 anos) e o crime de rapto qualificado (que no caso de a vítima ser uma “pessoa especialmente vulnerável”, como acontece nesta situação, o arguido é punida com uma pena de prisão entre os três e os 15 anos).

O homem foi ainda condenado a pagar uma indemnização à menor no valor de 30 mil euros.