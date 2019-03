Trigo Pereira critica PS por ir além do Tratado Orçamental e Governo por aumentar despesa

Paulo Trigo Pereira não poupou ninguém no PS - desde a bancada parlamentar ao Governo. O deputado não-inscrito criticou nesta quarta-feira o grupo parlamentar socialista, pelo qual foi eleito em 2015 mas se desvinculou em Dezembro último, por estar “a ir para além do Tratado Orçamental” em termos de política orçamental e seus limites, desejando que o Governo seja “mais realista”.

“Apresentei um projecto de resolução a recomendar ao Governo uma negociação com a Comissão Europeia cujo efeito seria manter a consolidação orçamental actual. Assim evitando quer o laxismo orçamental e o descontrolo financeiro, quer o seu oposto, um esforço excessivo adicional sobre famílias e empresas. O PS foi o único partido que votou contra esse projecto, o que levou à sua rejeição”, descreveu na declaração política que fez no plenário.

Trigo Pereira questionou se os deputados do PS se aperceberam do “alcance” do que estava em causa, pois “o voto para manter o objectivo de médio prazo significa exigir que Portugal tenha um excedente primário da ordem dos 4,5% do PIB em 2021, ou seja, 9000 milhões de euros de excedente primário”.

“Tem o grupo parlamentar do PS a noção das implicações orçamentais nos próximos anos da redução das propinas no ensino superior, do descongelamento das carreiras e actualização salarial na função pública, de novos subsídios de apoio aos cuidadores informais, da contratação de mais médicos e enfermeiros? Acho que não. Não é possível melhorar a qualidade dos serviços públicos e querer simultaneamente ter excedentes desta natureza”, afirmou.

O parlamentar que se desvinculou dos socialistas insistiu: “Estávamos habituados a ver PSD e CDS a ir para além da troika”, mas ter o PS a aceitar a redução do espaço de decisão democrática nacional e ir para além do Tratado Orçamental, não deixa de ser contraditório e preocupante.”

“Só esperamos que o Governo do PS seja mais realista e menos conservador do que o seu grupo parlamentar mostrou aqui ser”, desejou.

Nenhum grupo parlamentar, nem mesmo o do PS, se mostrou interessado em interpelar Trigo Pereira para pedidos de esclarecimento. Quando o deputado descia da tribuna onde discursara ouviram-se apenas algumas vozes em comentários imperceptíveis e risos.