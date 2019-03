Levantamento da imunidade ao deputado José Magalhães votado nesta quinta-feira

A subcomissão de Ética vota nesta quinta-feira o parecer do socialista Pedro Delgado Alves sobre o pedido do tribunal para levantamento da imunidade ao deputado José Magalhães. Como o PÚBLICO noticiou, desde Outubro, o tribunal pediu por três vezes ao Parlamento esse levantamento para que possa ler a sentença do processo em que Magalhães é acusado do crime de peculato (tal como outro antigo secretário de Estado da Justiça, Conde Rodrigues), mas não obteve resposta.

Foi marcada propositadamente uma reunião da subcomissão de Ética para a tarde desta quinta-feira para discutir e votar o parecer. Que terá de ser depois ratificado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Mas isso só deverá acontecer na próxima semana, já que o assunto não consta da ordem de trabalhos da reunião da comissão desta quinta-feira, após o plenário, que se destina apenas às audições dos candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Depois de ratificado na comissão, o parecer tem ainda de ser aprovado pelo plenário.

O parecer de Pedro Delgado Alves entrou nesta quarta-feira de manhã nos serviços da subcomissão de Ética, depois de no dia anterior o deputado ter sido questionado pelo PÚBLICO sobre a razão para a demora de cinco meses na elaboração do documento. O deputado garantiu o faria “ainda nesta semana” e acabou por o fazer na mesma noite. Não quis adiantar qual será o sentido da sua proposta de parecer – se é para levantar ou não a imunidade.

Em princípio, o parecer será favorável ao levantamento da imunidade, já que numa primeira abordagem ao assunto, em Outubro, quando a subcomissão de Ética recebeu o primeiro pedido, os serviços até discutiram a hipótese de não ser necessário esse levantamento, uma vez que todo o julgamento havia decorrido numa altura em que José Magalhães ainda não era deputado. José Magalhães assumiu o lugar de deputado a 1 de Setembro em substituição de Gabriela Canavilhas, que renunciou ao mandato.

Pedro Delgado Alves justificou o atraso de cinco meses na elaboração do parecer com um “desencontro” sobre o entendimento da distribuição do pedido de parecer. E deu a mesma justificação quando confrontado pelo PÚBLICO com o facto de se ter comprometido, numa reunião da subcomissão em meados de Dezembro, a fazer o parecer em Janeiro.

Os deputados gozam do direito de imunidade parlamentar, o que significa que “nenhum deputado pode ser detido ou preso sem autorização” da Assembleia da República, “salvo por crime doloso” punido com pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos e em flagrante delito, e também que “não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos” sem a devida autorização do Parlamento. No caso de ser arguido é obrigatória a autorização “quando houver fortes indícios de prática de crime doloso” também com pena máxima superior a três anos.