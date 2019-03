Europeias: PSD escolhe Graça Carvalho para o quarto lugar e Carlos Coelho para o sétimo

Rui Rio propõe uma lista totalmente paritária para as próximas eleições europeias, escolhendo o actual eurodeputado José Manuel Fernandes para terceiro lugar, depois de Lídia Pereira, líder da juventude do PPE. A lista liderada por Paulo Rangel coloca Maria Graça Carvalho, ex-ministra da Ciência, em quarto lugar e Álvaro Amaro, presidente da câmara da Guarda, na quinta posição. Estes nomes são duas das novidades nos primeiros lugares da lista que foi apresentada esta tarde na comissão política nacional, segundo apurou o PÚBLICO, e que será votada no conselho nacional desta noite em Coimbra.

Para o sexto lugar, o PSD escolheu a madeirense Carla Aguiar, que foi eleita em 2014. A posição seguinte é também de um eurodeputado - Carlos Coelho. Nos primeiros sete lugares da lista há quatro eurodeputados em funções.

A Região Autónoma dos Açores perdeu o lugar, depois de João Bosco Mota Amaral se ter recusado a ir na oitava posição. Na sua vez, o PSD deverá apostar em Ana Miguel dos Santos, advogada de Águeda, que tinha sido o nome escolhido para a lista pela distrital de Aveiro, liderada por Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD.