CNE: Afinal, os governantes podem ir a inaugurações

Os autarcas, os ministros e os secretários de Estado já podem suspirar de alívio, pelo menos no que toca a participar em inaugurações de obra. Depois de toda polémica que se levantou em torno do tema, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) emitiu, nesta quarta-feira, uma nova nota informativa na qual esclarece que, afinal, “os órgãos do Estado e da Administração Pública não estão, no desenvolvimento das suas actividades, impedidos quanto à realização ou participação em eventos”, tais como “conferências, assinaturas de protocolos ou inaugurações”. Outras restrições, no entanto, mantêm-se.

A partir do momento que seja publicado o decreto que marca as eleições, também não estão impedidos de dar entrevistas, fazer discursos ou responder aos meios de comunicação social, lê-se ainda na nota. Tendo em conta “a discussão pública em torno do sentido e alcance” da lei de 2015, este foi um esclarecimento adicional feito pela CNE, que mantém, no entanto, “o conteúdo da nota informativa” que acendeu toda a polémica.

Em causa, está um esclarecimento recente sobre uma lei de 2015 que proíbe “a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de actos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”.

A CNE acrescenta, porém, que os órgãos do Estado e da Administração Pública não podem utilizar “suportes publicitários ou de comunicação”, como “livros, revistas, brochuras, flyers, convites, cartazes, anúncios, mailings”, entre outros, “quer sejam contratados externamente, quer sejam realizados por meios internos financiados com recursos públicos” que “contenham slogans, mensagens elogiosas ou encómios à acção do emitente ou, mesmo não contendo mensagens elogiosas ou de encómio, não revistam gravidade ou urgência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também não podem escrever “posts em contas oficiais de redes sociais que contenham hashtags promocionais, slogans, mensagens elogiosas ou encómios à acção do emitente”.

A nota informativa da CNE é emitida no mesmo dia em que o Jornal de Notícias e o i avançam que a agenda desta semana do primeiro-ministro, dedicada à inauguração de centros de saúde e de uma Unidade de Saúde Familiar, já motivou queixas na CNE, a quem cabe investigá-las.

O esclarecimento da CNE acontece ainda no mesmo dia em que a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu apresentar também uma queixa na CNE, precisamente contra o primeiro-ministro, que acusa de estar “em fortíssima campanha eleitoral”.