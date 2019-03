BE sublinha necessidade de “combate à corrupção” em Angola

Depois de ter participado, pela primeira vez, numa visita oficial a Angola, o Bloco de Esquerda mantém a expectativa de que a situação política naquele país possa mudar com o actual Presidente, João Lourenço: “Continuamos a acompanhar solidariamente a expectativa do povo angolano e da oposição democrática, que exigem mudanças firmes e concretas no combate à corrupção, na garantia da democracia e liberdade de expressão, no combate à pobreza, na diversificação da economia de uma forma sustentável”, diz a deputada Maria Manuel Rola.

A bloquista, que fez parte da comitiva do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reitera que o partido acompanha “a expectativa do povo angolano e de quem em Angola luta pela democracia e pela defesa dos direitos humanos”. Na base dessa expectativa está a saída de José Eduardo dos Santos do poder: “É certo que estes primeiros meses de mandato presidencial de João Lourenço ficaram marcados pelo anúncio de algumas alterações em relação às décadas em que o poder foi exercido de forma autocrática e ditatorial por José Eduardo dos Santos.”

Ainda assim, Maria Manuel Rola considera que aquelas “intenções precisam de ser efectivadas”. A deputada explica que “devem sê-lo no combate à corrupção e na defesa da democracia e da justiça social, num país que tem dos mais elevados níveis de pobreza e desigualdade do mundo”. Num email enviado ao PÚBLICO, Maria Manuel Rola sublinha ainda que “a redistribuição da riqueza e o investimento que garanta coesão social devem ser uma prioridade no processo de transição”.

Além de ter acompanhado a agenda oficial do Presidente da República, o BE teve ainda uma reunião com o Bloco Democrático, “partido angolano que luta pela democracia e pela justiça social”. Na agenda, uma preocupação: “A necessidade de alterações legislativas que permitam eleições plurais, permitindo igualmente a candidatura deste e de outros partidos da oposição em condições de igualdade, é essencial para a efectivação da democracia em Angola.”