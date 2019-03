Assis demite-se de cargo europeu, após ser impedido de falar num debate no PE sobre a Venezuela

O eurodeputado socialista, Francisco Assis, que é presidente à delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul (Mercado Comum do Sul), apresentou a sua demissão do cargo coordenador do grupo Socialistas & Democratas da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EUROLAT), após ter “sido impedido de participar” na terça-feira, num debate de urgência sobre a Venezuela, que decorreu em Estrasburgo.

“Fui impedido de participar no debate hoje [terça-feira] realizado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre este tema, sem que me tenha sido apresentada uma explicação plausível. Considero tal facto ofensivo da minha dignidade parlamentar e pessoal, pelo que, para a devida salvaguarda da mesma, venho apresentar a demissão das funções de coordenador dos Socialistas & Democratas no EUROLAT, com efeitos imediatos”, afirma Francisco Assis na carta de demissão a que o PÚBLICO teve acesso.

Quando o eurodeputado do PS pediu para falar, o grupo parlamentar a que pertencem os eurodeputados socialistas não lhe deu autorização, afirmando que não se tinha inscrito para falar, uma situação que, com uma fonte próxima de Assis, “nunca tinha acontecido”.

No lugar de Francisco – que em 2014 liderou a lista do partido ao Parlamento Europeu em, ficando agora de fora das escolhas de António Costa ­ –, falou a eurodeputada socialista, Ana Gomes.

Francisco Assis confirmou ao PÚBLICO que se mantém como presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul.