Ana Gomes: “Importa apurar” se Assis pediu ou não para usar da palavra

Ana Gomes desresponsabiliza o PS no caso protagonizado esta terça-feira por Francisco Assis, que foi impedido de intervir, no Parlamento Europeu, num debate de emergência sobre a situação na Venezuela, e diz que “importa apurar” se o eurodeputado do PS pediu ou não para usar da palavra.

“A questão que importa apurar é se, de facto, o [euro]deputado Francisco Assis pediu para falar ou não. Eu pedi e por isso tive o tempo que o grupo me deu; podia não ter tido”, explicou a eurodeputada aos jornalistas portugueses à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Para Francisco Assis, que até esta terça-feira era o coordenador do grupo Socialistas & Democratas da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (Eurolat), a responsabilidade directa por não ter falado no debate “é da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D, sigla em inglês).

Numa reacção à demissão do seu colega, Ana Gomes afirma: “Este responsável sabe muito bem que o PS não tem nada a ver com isto, porque quem toma a decisão é o coordenador do grupo socialista [europeu] para a área da política externa”.