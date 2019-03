Os teus planos para um gap year podem valer até 6500 euros

Acabar o 12.º ano, passar por uma licenciatura e concluir um mestrado ainda antes de trabalhar. E se uma pausa for opção? A Gap Year Portugal está a oferecer uma bolsa até 6500 euros para os planos mais disruptivos. As candidaturas estão abertas até 9 de Junho.

À semelhança de anos anteriores, a quinta edição do concurso oferece a oportunidade aos jovens de enveredarem por experiências fora do comum. Para concorrer, os participantes têm que definir uma agenda para um ano inteiro que inclua vários objectivos e actividades, como viagens, voluntariado, estágios ou mesmo experimentar outros cursos de faculdade. A proposta deve contemplar ainda uma estimativa dos custos.

De acordo com o regulamento, a competição permite candidaturas individuais ou a pares de estudantes que terminem o ensino secundário ou superior no presente ano lectivo — quem tiver concluído o curso universitário há um ano também pode participar. O prémio final está fixado nos 5000 euros, mas pode alcançar os 6500, caso uma proposta conjunta seja a vencedora.

“O dinheiro é, normalmente, a primeira barreira para muitos jovens — com este concurso já não há desculpas”, afirma João Pedro Carvalho, em comunicado. O presidente da Gap Year Portugal afirma que o objectivo da associação passa por eliminar estes entraves para que “nada impeça [os jovens] de tentar” uma pausa diferente do habitual.

Gap Year Portugal

Beatriz Pamplona e Pedro Spínola venceram em 2018 e desde o início de 2019 que se aventuram na Ásia. O roteiro do casal — documentado no Instagram — começou na Índia, mas ainda vai passar pelo Sri Lanka e pelo Nepal. Já em 2017, Ana Soares fez couchsurfing e voluntariado pelo Sudeste Asiático, enquanto João Bonifácio quis partir à descoberta das Américas, em 2016.

Até 9 de Junho, a iniciativa organizada pela Gap Year Portugal, em parceria com a Fundação Lapa do Lobo, vai escolher os dez projectos finalistas. Os candidatos serão entrevistados até 30 de Junho e o vencedor será anunciado no primeiro dia de Julho. Para quem tiver dúvidas, o Gap Year Summit, agendado para 30 e 31 de Março, em Coimbra, vai reunir vencedores das edições anteriores, dispostos a responder a todas as questões.