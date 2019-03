Cerca de cem crianças soterradas após queda de edifício na Nigéria

Um edifício de três andares onde funcionava uma escola primária ruiu esta quarta-feira na cidade de Lagos, na Nigéria – as autoridades estimam que lá dentro estivesse cerca de uma centena de crianças, que se encontram agora soterradas.

Ainda não é conhecido o número de vítimas, mas a Reuters avança que sete crianças já foram resgatadas dos escombros.

As imagens mostram as equipas de socorro no local, destruído, com metal dobrado e blocos de cimento partidos pelo chão; há pessoas a serem retiradas dos destroços.

A escola funciona no último andar do edifício, que a imprensa local diz também ser residencial.