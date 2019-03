Parlamento britânico vota contra “Brexit” sem acordo

O Parlamento britânico rejeitou esta quarta-feira uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, por 312 votos contra 308. A decisão resulta de uma emenda a uma moção apresentada pelo Governo com esse propósito, mas vai mais longe do que o texto proposto por Theresa May.

A moção do executivo comprometia a Câmara dos Comuns a rejeitar um “Brexit” sem acordo, mas alertava para a necessidade de um compromisso posterior, ao passo que esta emenda rejeita o no-deal em quaisquer circunstâncias.

A emenda não tem, no entanto, força jurídica, e por isso não vincula o Governo. Resta agora saber se os deputados vão aprovar a moção emendada, ou seja, substituir a moção de May pela rectificação feita pelos deputados.

May tinha garantido que iria converter a vontade do Parlamento em “política oficial” do executivo.